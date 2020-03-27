Доктор Комаровский рассказал, что нужно делать в случаях, когда насморк не проходит очень долго

Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, как нужно лечить затянувшийся насморк, отвечая на вопросы своих читателей.

К врачу обратилась мама маленькой девочки:

«Дочери 2,5 года. С осени ходит в детский сад, болезни за болезнями. Два месяца назад увеличились аденоиды, прокапали антибиотик (изофра). Но насморк полностью не проходит, хотя соблюдаем все рекомендации лора. Как же его вылечить? Может ли это спровоцировать какие-то осложнения?», — написала она.

По словам врача, насморк, который не проходит в течение двух месяцев, нельзя вылечить исключительно капельками в нос. Тем более местным использованием антибиотиков.

Для начала надо выявить причину насморка. Если это вирус, то надо знать, что вирусная инфекция не может длиться два месяца — значит, ребенок постоянно подхватывает новые вирусы и его невозможно вылечить до тех пор, пока не вы ограничите контакты с другими людьми (детьми), чтобы он все-таки выздоровел, а не цеплял постоянно новые инфекции.

Если же насморк — это реакция на сухой и теплый воздух, то насморк не пройдет, пока вы не приведете в порядок детскую комнату или не найдете садик, где с детьми гуляют и помещение проветривают. Если же насморк аллергический, то он не исчезнет, пока вы не выявите источник аллергии.

«Главное, что я хочу подчеркнуть: нельзя лечить насморк, надо поставить диагноз (выявить конкретную болезнь), после чего устранять причины этой болезни. Само собой разумеется, что длительно непроходящий насморк может провоцировать осложнения», — объясняет доктор.

Осложнения могут быть связаны с функционированием среднего уха, с поражением пазух носа (возникновением так называемых синуситов). Длительно нарушенное носовое дыхание приводит к тому, что ребенок дышит ртом, а постоянное вдыхание неочищенного сухого воздуха приводит к повреждению слизистой оболочки бронхов с возникновением уже совсем других болезней.

«Поэтому еще раз посоветую: совершенно неправильно подходить к длительному насморку с точки зрения только носа (только лора) — необходим квалифицированный педиатр, который сможет разобраться в комплексе причин этой длительной болезни и назначит соответствующее лечение», — подчеркнул Комаровский.

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