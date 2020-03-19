Когда не стоит лечиться антибиотиками

Иногда люди «назначают» сами себе антибиотики, хотя на самом деле в это время они вовсе не нужны. Тем более, что бактерии могут адаптироваться к лекарствам, вызывая серьезную бактериальную инфекцию.

Из-за этого, по данным ВОЗ, ежегодно в ЕС умирают 25 тысяч человек, сообщает Министерство здравоохранения. Итак, вот 5 случаев, когда принимать антибиотики совершенно бессмысленно.

Бронхит, синусит, инфекция уха

Эти заболевания возникают вследствие как вирусных, так и бактериальных инфекций.

Но не спешите лечить их антибиотиками. Даже если их спровоцировали бактерии, доктор назначает антибиотики только в действительно тяжелых случаях.

Воспаление глаз

Когда вам в аптеке предлагают капли с содержанием антибиотиков из-за покраснения и воспаления глаз, подумайте прежде чем соглашаться. Если не знаете точно, чем спровоцировано воспаление, не покупайте ненужные лекарства. Иначе вы не только выбросите деньги на ветер, но и рискнете собственным здоровьем.

Порезы

Не используйте антибактериальные мази «для профилактики инфекции» при незначительных порезах, потому что инфицируются на самом деле лишь 3% ран.

Врач назначает антибиотики только в определенных случаях поверхностных ран (например, при диабете, ранах на ногах, повреждений более 5 см, или загрязненных).

Профилактика заболевания

Не принимайте антибиотики «для профилактики». Антибиотики — это лекарства, которые может назначить только врач в зависимости от характера инфекции. И если чрезмерно, необоснованно и бесконтрольно принимать их, бактерии видоизменяются и становятся к ним нечувствительны. А это увеличивает расходы на лечение, продолжительность госпитализации и повышает риск смерти.

Ранее ученые рассказали о неприятных последствиях для детей после приема антибиотиков. Лечение детей моложе двух лет антибиотиками увеличивает последующие риски развития у них ожирения. Чем дольше малыши принимают эти лекарства, тем выше опасность появления лишнего веса.

Получающие антибиотики малыши впоследствии значительно чаще сталкиваются с ожирением, как показало масштабное исследование с участием более 300 тысяч детей.

Напомним, это страшнее, чем рак и диабет: ученые рассказали, до чего антибиотики доведут людей.

Как сообщала Politeka, после антибиотиков микрофлора кишечника восстанавливается через полгода — ученые.

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