Когда не стоит лечиться антибиотиками
Иногда люди «назначают» сами себе антибиотики, хотя на самом деле в это время они вовсе не нужны. Тем более, что бактерии могут адаптироваться к лекарствам, вызывая серьезную бактериальную инфекцию.
Из-за этого, по данным ВОЗ, ежегодно в ЕС умирают 25 тысяч человек, сообщает Министерство здравоохранения. Итак, вот 5 случаев, когда принимать антибиотики совершенно бессмысленно.
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Эти заболевания возникают вследствие как вирусных, так и бактериальных инфекций.
Но не спешите лечить их антибиотиками. Даже если их спровоцировали бактерии, доктор назначает антибиотики только в действительно тяжелых случаях.
Воспаление глаз
Когда вам в аптеке предлагают капли с содержанием антибиотиков из-за покраснения и воспаления глаз, подумайте прежде чем соглашаться. Если не знаете точно, чем спровоцировано воспаление, не покупайте ненужные лекарства. Иначе вы не только выбросите деньги на ветер, но и рискнете собственным здоровьем.
Порезы
Не используйте антибактериальные мази «для профилактики инфекции» при незначительных порезах, потому что инфицируются на самом деле лишь 3% ран.
Врач назначает антибиотики только в определенных случаях поверхностных ран (например, при диабете, ранах на ногах, повреждений более 5 см, или загрязненных).
Профилактика заболевания
Не принимайте антибиотики «для профилактики». Антибиотики — это лекарства, которые может назначить только врач в зависимости от характера инфекции. И если чрезмерно, необоснованно и бесконтрольно принимать их, бактерии видоизменяются и становятся к ним нечувствительны. А это увеличивает расходы на лечение, продолжительность госпитализации и повышает риск смерти.
Ранее ученые рассказали о неприятных последствиях для детей после приема антибиотиков. Лечение детей моложе двух лет антибиотиками увеличивает последующие риски развития у них ожирения. Чем дольше малыши принимают эти лекарства, тем выше опасность появления лишнего веса.
Получающие антибиотики малыши впоследствии значительно чаще сталкиваются с ожирением, как показало масштабное исследование с участием более 300 тысяч детей.
Напомним, это страшнее, чем рак и диабет: ученые рассказали, до чего антибиотики доведут людей.
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