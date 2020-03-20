Доктор Комаровский рассказал, нужно ли детям каждый день закалять горло

Украинский педиатр Евгений Комаровский продолжает отвечать на уточняющие вопросы своих читателей и зрителей. В одной из передач о закаливании доктор давал совет ежедневно давать детям по одной чайной ложке в день мороженого, чтоб закалять горло.

Евгению Комаровскому написала мама ребенка:

«У меня вопрос насчет рецепта: по 1 ч.л. мороженого 3 раза в день и замороженный сок. У меня ребенок спокойно ест мороженое — целую пачку за один присест, и с ним ничего не случается. Стоит ли мне привнести обозначенные выше рецепты в нашу жизнь? Или то, что он спокойно ест мороженое, говорит о том, что в закаливании горла он не нуждается уже? Или все же стоит — ведь по пачке мороженого он каждый день не ест, а закаливание горла, наверное, предполагает систематический характер?», — спрашивает женщина.

По словам врача, закаливание — это повышение устойчивости организма к потенциально опасным воздействиям внешней среды. Если контакт с холодным (поедание мороженого) вызывает проблемы, то тогда можно закаливать горло, чтобы этих проблем избежать. Если ребенок не имеет проблем после поедания холодных продуктов, то ни в каком специальном закаливании не нуждается. То есть, просто нет повода для закаливания.

По словам Комаровского, регулярное воздействие на горло холодом также может оказать положительный эффект при наличии хронического тонзиллита, но читательница об этом не упоминает.

«Закаливание — по крайней мере в том варианте, о котором я говорю: часто есть мороженое, сосать ледышки с замороженным соком — имеет смысл фактически в двух случаях. Первый — возникновение проблем со здоровьем (боль, дискомфорт, развитие воспалительных процессов) после поедания холодного. Второй — наличие хронического тонзиллита. Поскольку у вас данных проблем нет, то и повода для закаливания нет», — объясняет врач.

Напомним, Комаровский рассказал, как снизить риск заболевания в сезон простуд.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как вылечить кашель с помощью ингаляций.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал о целесообразности прививок после болезни.