О вреде антибиотиков говорилось неоднократно и вот ученые обнаружили новую опасность для здоровья
Исследователи из США обнаружили: антибиотики могут вредить костям скелета, прием этих лекарств активизирует процессы разрушения костной ткани. Эксперименты показали, что под воздействием данных препаратов растет уровень клеток, способствующих повреждению целостности костей.
В том, что антибиотики могут вредить костям, смогли убедиться специалисты Медицинского университета Южной Каролины.
Разрушительный для костной ткани эффект от лечения антибиотиками ученые связывают с тем, что данные лекарства обладают свойством провоцировать нарушение баланса кишечной микрофлоры и провоспалительную реакцию со стороны иммунной системы организма. Или, как прокомментировали сами ученые, «антибиотики играют роль экзогенного модулятора остеоиммунного ответа кишечной микробиоты».
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По словам исследователей, специфический иммунный ответ на изменения кишечной микрофлоры из-за приема антибиотиков ведет к повышению уровня остеокластных сигнальных молекул в крови и активности остеокластов – клеток, которые вредят костям, способствуя их резорбции, разрушению. Подобный процесс они наблюдали в эксперименте с мышами. Было установлено, что у животных под влиянием антибиотиков. развивались качественные и количественные изменения микрофлоры кишечника, наряду с которыми активизировались вредители костей остеокласты.
«Длительный прием антибиотиков приводит к уменьшению плотности костной ткани и повышению хрупкости костей. Необходимы меры, которые бы позволяли нивелировать этот вред для костей от лечения антибиотиками», — резюмировали в итоге авторы научной работы.
Отметим, ранее мы сообщали, в каких случаях антибиотики могут убить и в каких случаях принимать эти препараты не стоит.
Иногда люди «назначают» сами себе антибиотики, хотя на самом деле в это время они вовсе не нужны. Тем более, что бактерии могут адаптироваться к лекарствам, вызывая серьезную бактериальную инфекцию.
Из-за этого, по данным ВОЗ, ежегодно в ЕС умирают 25 тысяч человек, сообщает Министерство здравоохранения. Итак, вот 5 случаев, когда принимать антибиотики совершенно бессмысленно.
Напомним, как восстановиться после приема антибиотиков: «спасение для печени»
Как сообщала Politeka, после антибиотиков микрофлора кишечника восстанавливается через полгода — ученые.
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