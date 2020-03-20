О вреде антибиотиков говорилось неоднократно и вот ученые обнаружили новую опасность для здоровья

Исследователи из США обнаружили: антибиотики могут вредить костям скелета, прием этих лекарств активизирует процессы разрушения костной ткани. Эксперименты показали, что под воздействием данных препаратов растет уровень клеток, способствующих повреждению целостности костей.

В том, что антибиотики могут вредить костям, смогли убедиться специалисты Медицинского университета Южной Каролины.

Разрушительный для костной ткани эффект от лечения антибиотиками ученые связывают с тем, что данные лекарства обладают свойством провоцировать нарушение баланса кишечной микрофлоры и провоспалительную реакцию со стороны иммунной системы организма. Или, как прокомментировали сами ученые, «антибиотики играют роль экзогенного модулятора остеоиммунного ответа кишечной микробиоты».

По словам исследователей, специфический иммунный ответ на изменения кишечной микрофлоры из-за приема антибиотиков ведет к повышению уровня остеокластных сигнальных молекул в крови и активности остеокластов – клеток, которые вредят костям, способствуя их резорбции, разрушению. Подобный процесс они наблюдали в эксперименте с мышами. Было установлено, что у животных под влиянием антибиотиков. развивались качественные и количественные изменения микрофлоры кишечника, наряду с которыми активизировались вредители костей остеокласты.

«Длительный прием антибиотиков приводит к уменьшению плотности костной ткани и повышению хрупкости костей. Необходимы меры, которые бы позволяли нивелировать этот вред для костей от лечения антибиотиками», — резюмировали в итоге авторы научной работы.

Отметим, ранее мы сообщали, в каких случаях антибиотики могут убить и в каких случаях принимать эти препараты не стоит.

Иногда люди «назначают» сами себе антибиотики, хотя на самом деле в это время они вовсе не нужны. Тем более, что бактерии могут адаптироваться к лекарствам, вызывая серьезную бактериальную инфекцию.

Из-за этого, по данным ВОЗ, ежегодно в ЕС умирают 25 тысяч человек, сообщает Министерство здравоохранения. Итак, вот 5 случаев, когда принимать антибиотики совершенно бессмысленно.

Напомним, как восстановиться после приема антибиотиков: «спасение для печени»

Как сообщала Politeka, после антибиотиков микрофлора кишечника восстанавливается через полгода — ученые.

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