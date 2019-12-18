Собственно, вот вам и главный интересант распродажи украинской земли - в лице соросовской шестерки Фурсы.

«Зеленский обещает уменьшить концентрацию до 10 тыс гектар в одни руки. Так давайте сразу 6 соток и все там. Нечего вот это все…

Чем больше ограничений, тем меньше стоимость земли, тем хуже пайшикам, гражданам Украины, владеющим землей».

Пишет сотрудник компании Драгон капитал, спонсора партии «Голос [Сороса]» Томаша Фиалы.

Кстати, сам Фиала — хорошо нажился на моратории на продажу сельхоз-земли, и умело украл у селян тысячи гектаров пашни.

Давайте я развлеку вас историей о том, как сам "удаленный от государства" Фиала - заработал около 100 млн. долларов на земельном моратории и купленных решениях судов.

В 2007 году Фиала сделал проект, которым очень гордится: на Лондонской фондовой бирже привлек 308 млн USD в фонд Dragon UkrainianProperties & Development.

Инвесторам, которые доверили Фиале свои деньги, было обещано что фонд будет инвестировать в покупку земли в Украине.

Причем, в качестве основного стимула для роста активов называлось то обстоятельство, что фонд будет покупать сельскохозяйственную землю (под мораторием!) и конвертировать ее в землю под строительство.

При этом, инвесторов заверяли, что все будет законно. Масштабные проекты с использованием средств фонда были реализованы на территории сел Лебедевка, Зазимье, Песковка, Княжичи, Мигалки, Погребы близ Киева.

Освоено таким образом было около 200 млн USD. А схему выкупа сельхозземель Фиала реализовал в лучших традициях «лихих 90-х», положив свой чешский паспорт на украинские законы.

Такой себе судья Бартко В.М. из Фастовского райсуда, на протяжении 2007-2008 годов (как раз после получения Фиалой денег от западных инвесторов) вынес десятки решений о взыскании с крестьян их сельхоз паев в пользу неких Всеволода, Святослава и Оксаны Боровко.

Которые действовали в интересах Фиалы.

Александр Дубинский, народный депутат от партии «Слуга народа»