Домашній Арешт Пашинського - свідчення домовленостей між старою та новою владами!!

Продовжується ганебна традиція, коли політики приходять до влади на гаслах здешевлення газу та посадки старих політичних еліт. Але перше, що робить новопризначений політик високого рівня - це збільшує ціни на газ, а друге - починає покривати минулих політиків та їх оточення.

Тобто, по суті, продовжується стара традиція українського політикуму, коли «рука руку миє».

До прикладу, як при Ющенко не саджали злочинців-прибічників Кучми, так само як і при Януковичу не чіпали команду Ющенка, його кумів.

Така ж історія повторилась і при Порошенко - не чіпали Януковича. Єдиний, хто посидів у СІЗО - це Єфремов, але теж недовго і без посадки.

Зеленський продовжує традиції своїх попередників нічим не відрізняючись від старого стилю.

Кого він посадив? Ні Кононенко, ні Порошенко, ні Грановський із Свинарчуком сьогодні не несуть відповідальності. Навіть, Пашинський до якого було надзвичайно багато питань по Укроборонпрому сьогодні виходить під домашній арешт, а це говорить про те, що справа більш ніж на 50% уже розвалилася.

Тому сьогодні дуже по-дитячому наївно очікувати від Зеленського реальної боротьби з корупцією.

Зрозуміло, що лишається надія на вулицю та на мирний суспільний протест, який під своєю вагою буде давити на Зеленського все ж почати цю боротьбу. Інакше, широкі маси населення почнуть зневірятися у новому президенті та неминуче падіння рейтингу змусить його почати справи проти топ-корупціонерів, а не намагатися через олігархів домовлятися з ними про відкупні, як говорять деякі інсайдери.

Микола Давидюк, український політолог