Там на днях была феерическая встреча Кабмина и НБУ, где обосновывали почему Украине выгодно укрепление курса гривны.

Среди прочих феерических по своему идиотизму аргументов, там был аргумент, что в Украине нужно строить высокотехнологичные секторы (я когда читал, то заорал КАК БЛ"ДЬ), потому не нужно обращать внимания на вопли металлургов и прочих сырьевиков. Ну да, в головах этих сказочников от одного их желания возникнут высокотехнологичные отрасли.

Щас. А вот вам вести с полей. От тех самых производственников, которые знают как оно на самом деле. Итак, пишет Игорь Гуменной:

С Днём святого Николая, Тимофей Милованов, или будет в Украине своя промышленная политика? UBC Group.

Больше 5000 сотрудников. 90% экспорт. Производитель холодильной техники, промопродуктов и поставщик различных инжиниринговый и технологических решений для предприятий пищевой промышленности.

При принятии бюджетов на следующий год мы обнаружили, что почти не покупаем украинское. Не выгодно. В Китае на аналогичном нашему предприятии одно рабочее место создаёт работу для десяти человек на предприятиях смежниках. А UBC Group создаёт рабочие в Китае, США, Турции, Словакии, Румынии или Болгарии.

На данный момент при производсте холодильников, кастомизированных промопродуктов мы уже используем 70-80% импортных комплектующих. Все украинское дороже импортного. Нам дешевле привезти с 5% пошлиной из Турции, чем купить украинское.

Растут внутренние издержки затраты в $ на услуги внутри Украины.

Может Святой Николай подскажет Тимофею Милованову, что пора о промышленной политике подумать.

Юрий Романенко, политолог