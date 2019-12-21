Экономические трудности усиливают трудности духовные. Ожидание наших граждан перемен к лучшему, надежды на достойную жизнь вновь переносятся, отодвигаются на неопределенное время, на будущее… Это значит, что слово «жить» по смыслу сблизилось, почти слилось со словом пережить. Пережить трудности, лишения, бедность, войну с Россией, пережить власть, всего сразу не скажешь Что нам говорят «Слуги народа», да, пожалуй, скорее всего господин Сорос, МВФ и другие олигархи? Нам обещают «соросята» - гончаруки, миловановы, потураевы, арахамии, сольские, да их очень много, как горький мираж. Что сейчас трудно, не совсем жизнь, а только подготовка к ней. Вы − циники! Настоящую жизнь они обещают впереди. Она там за горизонтом, возле Америки, широт не говорят, но зато в прекрасном Царстве и мы в разумковском турборежиме к этому царству приближаемся. Действуем по старым правилам, по старым рецептам В.Януковича, П.Порошенко только немного добавляем «зеленого яда». Команда В.Зеленского, похоже, верит в абсолюты, в свою способность как юмористов «осчастливить» миллионы украинцев путем бесчисленных нарушений Конституции, нравственных норм и преступлений. В турборежиме тупо принимаются непопулярные для народа решения, в турборежиме несут свои обманы. Их не интересует человек как таковой, человек для них интересен лишь как избиратель, союзник, исполнитель, «винтик».

Президент торопит свой «орден» «слуг народа» в турборежиме продать землю, разрушить село, народный быт, дом – область покоя, воли, свободы и доложить МВФ, Соросу, транснациональным компаниям, что их задание выполнено. Путь к унижению, мраку, нищете открыт. А по пути к великой цели уничтожить малый и средний бизнес, запугать патриотов и волонтеров, придушить свободу слова, закрыть ряд телевизионных каналов и заставить нас поверить, что все это во имя человека и для блага народа. Слуги! Надежда наша в какой цене?

Как справедливо говорит Н.Бердяев, прошлое призрачно потому, что его уже нет, а будущее призрачно потому, что его еще нет.

Что это жизнь или сон?

Amor fati (ничего впереди, ничего позади)

Без ума, без чувств, без чести. Кто вы «слуги»?

Служите кому и какому вы народу?

Ну от ми й піднялися

Ще на одну щаблиночку страждання.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша