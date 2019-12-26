Народный депутат Александр Дубинский рассказал о возможной связи между Бирюковым и расследованием убийства журналиста Павла Шеремета
А теперь расскажу вам интересную историю про эту фотографию.
На ней вы можете заметить стоящего за спиной у Бирюкова гражданина Арахамию.
Их связь в качестве волонтёров (смотрящих за тендерами) Минобороны становится особенно интересной, учитывая тот факт, что по делу Шеремета был задержан деловой партнёр Бирюкова некто Шкадеюк.
Этот господин заказал у того самого Грищенко «Бучи» убийство своего конкурента, который соперничал с ним в тендерах на строительство казарм Минобороны.
Бирюков был в этих подрядах «крышей»
Александр Дубинский, народный депутат от партии "Слуга Народа"