Народный депутат Александр Дубинский рассказал о возможной связи между Бирюковым и расследованием убийства журналиста Павла Шеремета

А теперь расскажу вам интересную историю про эту фотографию.

На ней вы можете заметить стоящего за спиной у Бирюкова гражданина Арахамию.

Их связь в качестве волонтёров (смотрящих за тендерами) Минобороны становится особенно интересной, учитывая тот факт, что по делу Шеремета был задержан деловой партнёр Бирюкова некто Шкадеюк.

Этот господин заказал у того самого Грищенко «Бучи» убийство своего конкурента, который соперничал с ним в тендерах на строительство казарм Минобороны.

Бирюков был в этих подрядах «крышей»

Александр Дубинский, народный депутат от партии "Слуга Народа"