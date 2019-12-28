Чтобы познать человека

Нужно его полюбить.

Л.Фейербах

Популярность политолога, телеведущего, бизнесмена Андрея Пальчевского широкая и влиятельная. Пожалуй, он глубже других задевает один из самых тонких и чутких нервов, благополучие страны, мира и вера в человека. Он является «духовным носителем» тех событий, которые происходили в стране за последние годы. А.Пальчевского слушают миллионы телезрителей, простых людей, послушав его меняется и что то новое появляется в их вере и душе.

А.Пальчевский блестяще образован, владеет несколькими языками, прочитал уйму умных книг, знает бездну исторических фактов, разбирается в гуманитарных учениях. От него веет благородством, порядочностью, отзывчивый, добрый человек. К его личности, высказываниям сразу возникает доверие. Ты просто доверяешь – вот и всё.

Мы перестали доверять президентам, «Слугам» Зеленского, судьям, прокурорам, полиции. Доверие исчезло и появляются такие просветленные люди как Андрей Пальчевский. Он говорит простые слова, но его слова, в которых много тонкостей, мысли, выводы, понятны во всей полноте. Язык, фразеология, стилистика, красивые поэтические ходы – все говорит о богатстве его языка. И вместе с тем "readable", как говорят англичане - доступный.

В своих беседах, анализируя политическую, социальную жизнь в стране, доминантой звучит в первую очередь символ веры, манифест, а во вторую очередь анализ. Для него важен позитивный след , оставленный человеком, конкретное общественное деяние.

Есть в нем и что-то от поспешности Неофита - быстро стал приверженцем президента В.Зеленского, у которого много мыслей и действий от марксистской идеологии. А.Пальчевский не столько вступает в борьбу, сколько уже празднует победу, предсказывает результат. Предсказал задолго до выборов победу В.Зеленского. Предсказал позитивный результат на Саммите Нормандской Четверки. Взял в расчет то, что «положение дел» между Украиной и Россией сложные, противоречивые, что ее палитра намного туманнее.

В беседах о власти, жизни в стране, людях, событиях, политике больше английского юмора, чем строгости. А.Пальчевский обладает духовным зрением и глубокой памятью, а также даром созерцания космических панорам и даром постижения человеческих душ. Понимает, что страна и люди живут в сложное время . Многие люди живут за чертой бедности, в горе и страхе. Однако, А.Пальчевский верил и верит в перемены. Какие? Светлые! Живет верой в грядущее возрождение и обновление страны.

Андрей Пальчевский совершает ежедневно верность и честь Украине, народу, его героям, волонтерам. Он совершает простые подвиги той стране, городу Киеву, подданным, которым является и гордится этим. В его глазах блестит целая будущность. Сила души обнаруживается везде – в голосе, взгляде, походке, а в глазах столько огня и ума. Он всегда хладнокровен, как Сократ, когда жена вылила кувшин воды на его голову. Андрей Пальчевский образец проницательности и объективности, образец свободной и гордой личности.

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман

А.Пушкин

Украинский Журналист Павел Ильюша