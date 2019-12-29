Решение Аппеляционного суда по выпуску беркутовцев - это "подарок" "Деда Мороза" под елочку под названием Украина - failed state.

Впереди предстоит пройти через болезненный распад, многочисленные страдания, боснизацию и так далее.

Ведь это государство не только не способно защитить себя, но не может без позора даже защитить тех, кто его защищал ценой своей жизни. Следствием будут более высокие ставки на следующей волне нестабильности.

Более высокие в данном контексте - стрельба. Ведь государство убедило, что справедливости нет, а, значит, подталкивает "униженных и оскорбленных" вершить справедливость так, как они ее понимают и могут.

Институциональная импотенция всегда приводит к социальному обозлению. Селяви.

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего