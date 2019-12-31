Что будет точно в Украине в 2020 году

Бедные останутся бедными. Богатые, в массе своей, богатыми. Те богатые, кому не повезет, сделают богаче какого-то прокурора, судью, сбушника. Украина останется страной третьего мира. Днепр будет нести воды в Черное море. Алкаши бабло на точки. Количество умерших в два раза превысит количество родившихся.

Вы забаните еще больше виртуальных друзей и врагов. Картоплю будет жрать колорадский жук, а ваши доходы умирающее failed state. Срач будет страшный и срачный. В частности, на 14 февраля, 8 марта, 1 мая, 22 июня, в день гей-парада и дальше по графику. Те, кто не будут смотреть телевизор поберегут свою нервную систему.

Те, кто воздержатся от соцсетей поберегут их вдвойне. Ваше счастье будет зависеть от вашего восприятия мира. Несчастье тоже. Тот, кто будет идти вперед, тот будет пожинать плоды. Если не в 2020 году, то в последующие. Те, кто будут ждать с моря погоды, будут питаться лапшой телеканалов и мріяти. У меня все.

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего