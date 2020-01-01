Слушайте, что вы строите какие-то далеко идущие выводы из трындежа ни о чем. Те, кто ненавидели Зе и дальше его ненавидят. Те, кто любят, восторженно вопят. Страна принципиально не изменилась и при такой системе организации не изменится. В этом плане любое выступление любого президента Украины бессмысленно. Украина за 28 лет не смогла сформулировать ни один значимый приоритет и следовать к нему. Декларативные бла-бла-бла о евроинтеграции - не в счёт, потому что это тупо декларации без качественного изменения социума, инфраструктуры, экономики.

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего