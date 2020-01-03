На фоне событий в Ираке, где авантюра Трампа с ликвидацией генерала Сулеймани может стать спусковым крючком к новой дестабилизации БВ и даже войне, в Украине ширятся мысли, мол, не используют ли ситуацию россияне, дабы напасть на Украину. Я думаю, не собирается Путин сейчас никуда идти.

Ни на какой Мариуполь или куда-то там ещё. Чтобы какую задачу решить? Воду он и так получит. Транзит газа получил. В экономику Украины россияне сейчас начнут возвращаться. Короче, они и так получат все, что им нужно.

Гэбня очень хорошо подготовилась к мировому экономическому кризису. Они наскирдовали бабла полную кубышку. Грохнут ли они нас, если будет возможность? Да. Но не в этой ситуации. Что это для нас означает? Ничего.

Мы ничего делать не будем. У меня в селе куры, они видят как периодически одна из них нами забирается и исчезает навсегда. Что делают куры? Ничего. Они живут в своём цикле. Для того, чтобы удовлетворить мои потребности в еде. Украина - это большая курица. Ее жизнь определяет не ее воля и цели, а потребность других в еде. Когда ее нужно будет съесть, ее достанут и съедят. До этого хорошо оставить мемуары «Перед неизбежным. Жизнь глазами курицы 1991-202...»

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего