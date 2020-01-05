С Dr.Alban все просто - если Украина не готова поддерживать санкционный режим из-за Крыма, который сама и ввела, то и другие страны тем более не будут нести издержки из-за этого режима.

Причём это было с 2014 года, когда Украина и не смогла назвать войну войной. В общем-то, неопределённость - ключевая причина сегодняшнего плачевного состояния Украины, поскольку здесь невозможно чётко назвать вещи своими именами.

Потому Розенблат - не коррупционер, Пашинский - не стрелял, организаторы расстрела Майдана не установлены.

А Зеленский пошёл по тропе попередников, которые в ручном режиме определяли, кто хороший, а кто плохой. Превращаясь постепенно из милых реформаторов в зло. И так будет до того момента, пока украинцы не начнут называть вещи своими именами и действовать исходя из того, какие определения были даны этим вещам. У меня все.

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего