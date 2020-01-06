Тренд 2020 "Какая разница" нас дрючат,а нам нравица

Десять вопросов президенту Зеленскому задал Владимир Мирошниченко на портале ua24ua.

1. Почему никто не привлечен к ответственности за Иловайск и Дебальцево?

2. Когда в Украине начнется борьба с коррупцией? Где обещанные Вами посадки? В маленькой Грузии Михаил Саакашвили посадил 18 тысяч коррупционеров и этим уничтожил коррупцию, причем аресты коррупционеров начались на третий день после инаугурации Саакашвили. Почему Вы не хотите бороться с коррупцией?

3. Почему Верховная Рада не принимает закон о референдумах и не собирается проводить референдум по такому важному вопросу, как продажа земли?

4. Почему ни в одной стране Европы не продают больше 500 гектаров земли в одни руки, а "слуги народа" пропихивают закон, позволяющий распродавать украинские черноземы десятками тысяч гектаров?

5. Почему до сих пор нет программы реформ и экономического развития Украины?

6. Почему в наблюдательных советах Нафтогаза, Укрзализныци, Укроборонпрома и других стратегических предприятий большинство - граждане других стран?

7. Почему назначенный с Вашей подачи премьер-министр Гончарук не имеет не только опыта работы на руководящих должностях в Кабмине, но даже не имеет высшего экономического образования?

8. Почему Вы назначили Лещенко и Найема на руководящие должности в Укрзализныце и Укроборонпроме и назначили им зарплаты, исчисляемые сотнями тысяч гривен в месяц? Неужели они такие ценные специалисты в этих отраслях?

9. Почему, несмотря на принимаемые законы, продолжается незаконный вывоз леса и незаконная добыча янтаря? Когда Вы положите этому конец?

10. Почему министр образования делает 14 грамматических ошибок в одном своем посте в Фейсбуке? Вы считаете нормальным назначение таких людей на министерские должности?