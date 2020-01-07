Наши придурки падают в обморок от того, что в Австралии пожары. Это все равно, что падать в обморок от того, что в Японии землетрясения , а в Украине долб@ебы. И в том, и в другом случае мы имеем дело с данностью, а не отклонением. Так и в Австралии. Прежде чем спасать коал, подумайте, что в Киеве на заводе «Радикал» сотни тонн ртути отравляют город. Это не в Австралии, а просто в 10 км от центра города, где вы любите пить капучино и тусить в бутиках. А многие из вас живут в километре -двух от этого завода на Лесной. Ещё есть в Днепропетровской области открытые радиоактивные могильники. А на Донбассе в любой момент в Северский Донец может пойти заражённая химическими и радиоактивными отходами вода, потому что затоплены 170 шахт. Ежегодно в Украине вырубается около 750 квадратных километров леса в стране, где леса составляют всего 12% территории. То есть приблизительно сотая часть леса Украины вырубается ежегодно. Год за годом. Но вы бьетесь в припадках из Австралии, где дожди сейчас затушат пожары, а эвкалипты, которые размножаются с помощью пожаров, зацветут с новой силой.

Вы озабочены пожарами в первоклассной стране, которая без сомнения справиться с ними, как справилась в 2013 году, проживая в стране третьего мира, где смертность в два раза превышает рождаемость, где треть трудоспособного населения сбежала за границу, где изношены 90% мостов, в ремонте нуждаются 90% дорог, где на дорогах гибнет в 10-15 раз больше, чем в войне на Донбассе, где 60% населения живут, еле удовлетворяя базовые потребности, а многие не удовлетворяют их вовсе. Вы живёте в стране -катастрофе, но искренне перенимаетесь катастрофами других стран. Вот над этим, да, я смеюсь. Как говорится, украинские идиоты не видят бревно в своём глазу, но всегда готовы вытаскивать брёвна из чужих.

P.S.: За неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в Украине произошло 1059 пожаров, в которых погибли 77 человек. Только 1 января в Украине на пожарах погибли 15 граждан. Источник: пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Как передаёт BBC 5 января 2020 года, с сентября 2019 года в результате лесных пожаров в Австралии погибли по меньшей мере 24 человека.

У меня все.

P.P.S.: Пизд@йте собирать помощь коалам, идиоты.

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего