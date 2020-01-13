Это как суслик, который есть, а его никто не видел

Закрыли иностранное вещание в Украине. И слышны стоны. А я считал правильно. Нужно вообще закрыть все в государственные СМИ. Их рейтинг нулевой. Перестать рассказывать сказки, что Общественное ТВ вот-вот взлетит. Не может оно взлететь в стране, где нет общества. У нас нет общих интересов.

Потому не нужно рыдать по иностранному вешанию. Это как суслик, который есть, а его никто не видел. Особенно за рубежом. На него нет ни денег, ни понимания, что интересно миру и что интересного мы можем рассказать , потому что мы не интересны даже сами себе. Плюс нет внешней политики у Украины. Ну серьезно, не считать же внешней политикой приём ударов боксерской грушей.

Потому это априори идея обреченная на неудачу. Сначала нужно с государством определиться. Какие у него приоритеты. А потом уже можно выстраивать какие-то месседжи для внешнего мира.

Именно поэтому я считаю, что русскоязычный канал на Донбасс такой же бессмысленной идеей. Отмените сначала тупорылый закон про мову, «Слуги народа».

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего