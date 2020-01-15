Диагноз Зе-команде поставлен

Вчера писал, что конкурс на главу Нацслужбы здоровья служит тестом на жизнеспособность этой власти, в первую очередь, президента Зеленского. Потому что медреформа — это то, за что украинцы будут уважать или проклинать президента. Катастрофическое состояние медицины волнует куда большее количество избирателей, чем даже дикий рынок земли, волнует практически всех, за исключением толстосумов, которые лечатся за рубежом или в элитных клиниках. Но они и не определят электоральной картины.

Так вот, в финал выведены трое работников этой самой Нацслужбы здоровья во главе с ее нынешней и.о. главы Оксаной Мовчан (сторонних не пропустили даже для приличия).

Эти работники назначены при Уляне Супрун, то есть, бывшая фельдшерица-министерка все равно рулит! И продолжает считать украинскую медицину своим личным огородом, в который никого не пустит. Кроме руководства Кабмина, разумеется, потому что оно и выделяет деньги на Нацслужбу.

Кандидата, который приглянулся мне, Вадима Аристова, срезали. Причем, срезали подчеркнуто издевательски, поставив «ноль» за стрессоустойчивость. Вот интересно, это по какой такой методике можно за десять минут вежливого разговора определить стрессоустойчивость человека? Спецслужбы мира отвалили бы за нее миллиарды!

И.о. главы медицинской нацслужбы Оксана Мовчан, которую прочат в победители, по образованию не медик, а финансист. То есть, никто не скрывает, что главная задача, которая ставится — это распределить выделенные на медицину 72 млрд гривен.

«Правильным» структурам и «правильным» людям, да, Алексей Валерьевич? Адресуюсь к премьеру Гончаруку потому, что конкурсом по факту управляла его советница Светлана Котляревская. Премьер ощущает сгустившиеся тучи и намерен запаковаться напоследок?

Если в центре медреформы окажутся деньги чиновников, а не интересы пациентов, в регионах, прежде всего, то реформа завалится, заодно обеспечив провал на местных и не только выборах. И тогда глава Нацслужбы разведет руками — она ведь только распределяла средства. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сделает то же самое — она ведь не влияет на Нацслужбу здоровья. Премьер Гончарук даже руками разводить не станет, потому что он и так разводит всю страну и уже обеспечил себе пик личной карьеры.

Если по уму, то президенту Зеленскому надо заворачивать обратно Гончаруку с Супрун итоги их псевдоконкурса (по сути, подтверждение прежде назначенных), так как если все три яйца из одного гнезда, то какой же это выбор? А иначе Владимиру Зеленскому в этом фарсе отведена роль терпилы со светлыми планами и красивыми видеоклипами, которому отвечать за вороватость и бездарность всей власти.

Александр Кочетков, политический аналитик