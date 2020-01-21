Топ-10 бандитов нашей страны. Это человек, который помогал Порошенко отмывать деньги. Это человек, который помогал уничтожать банковскую систему. Это лучшая подружка Гонтаревой

Я не понимаю – как подружка Гонтаревой, люди, которые должны сидеть в тюрьме за махинации с банковской системой, сидят вместе с премьер-министром, который считает себя профаном в экономике, и рассказывает ему, что делать.

Это страшно. Это просто страшно. Я теперь полностью осознаю, что нам полный пи*дец.

Мнение киевлян о Гончаруке и Рожковой Gepostet von Асоціація платників податків. Київ am Dienstag, 21. Januar 2020

Общественный активист Степан Харченко