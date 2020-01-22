Это просто у**анство.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА должны ответить на вопрос - если вы хотите, чтобы больше людей ездили на общественном транспорте в Киеве, то где больше электричек в пригороды, комфортных автобусов, троллейбусов, скоростных трамваев.

Причём, эти автобусы и троллейбусы, электрички должны быть оборудованы местами для перевозки велосипедов, чтобы жители пригородов и Киева имели возможность улучшать экологическую обстановку посредством передвижения несуществующих велодорожек.

Где перехватывающие паркинги, чтобы жители пригорода (0,5 млн человек каждый божий день минимум) могли бы оставить свои авто и пересесть на общественный транспорт.

Где план обновления подвижного состава метро, дабы принять на грудь дополнительные сотни тысяч пассажиров ежедневно.

Где план строительства новых станций метро? Где вообще какой-то е*учий план развития города? Пока что все это выглядит просто как план увеличения сбора кэша под видом п@здоватого урбанизма прикрывающегося опытом нормальных развитых стран.

А, стоп, забыл, вы для начала сделайте хотя бы нормальной работу бесконтактных карточек в метро.

А так превратили Киев в коровник, нацеленный на максимальный отсос бабла с каждого метра, понастроили уродливых коровников и рассказываете про smart city.

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего