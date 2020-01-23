1000 лет по одному и тому же кругу с граблями.

Гончарук заявил, что УЗ передадут в управление Дойче Бану на 10 лет. То есть наш инфраструктурный монополист уйдет под внешнее управление.

Это означает, что наше правительство признаёт, что неспособно управлять экономикой и большими инфраструктурными объектами.

Вопрос - а на х@я нам тогда такое правительство? Может тогда проще сразу перейти под управление немцам ? И сэкономить?

И вот здесь мы упираемся в тысячелетнюю проблему, которую не можем решить с времён до Киевской Руси.

Как говорится, «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами».

1000 лет по одному и тому же кругу с граблями.

Юрий Романенко, известный украинский журналист, блогер, политический обозреватель и редактор портала "Хвиля"

Напомним, как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что Украина вскоре потеряет контроль над железной дорогой.

По его словам, Украина планирует передать «Укрзализныцю» в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет.

Гончарук уточнил, что соответствующий меморандум о передаче компании был подписан вчера в Давосе, 22 января.