Гончарук заявил, что УЗ передадут в управление Дойче Бану на 10 лет. То есть наш инфраструктурный монополист уйдет под внешнее управление.
Это означает, что наше правительство признаёт, что неспособно управлять экономикой и большими инфраструктурными объектами.
Вопрос - а на х@я нам тогда такое правительство? Может тогда проще сразу перейти под управление немцам ? И сэкономить?
И вот здесь мы упираемся в тысячелетнюю проблему, которую не можем решить с времён до Киевской Руси.
Как говорится, «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами».
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1000 лет по одному и тому же кругу с граблями.
Юрий Романенко, известный украинский журналист, блогер, политический обозреватель и редактор портала "Хвиля"
Напомним, как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что Украина вскоре потеряет контроль над железной дорогой.
По его словам, Украина планирует передать «Укрзализныцю» в управление немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn на 10 лет.
Гончарук уточнил, что соответствующий меморандум о передаче компании был подписан вчера в Давосе, 22 января.