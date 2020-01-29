Пустота и власть...

А вот давайте теперь и поговорим о качестве управления, новой юной команде «топ/менеджеров» (как тотальном обновлении «лиц власти») и размерах их вознаграждений. За хорошую же работу надо платить много). Потому что фэйлы, ляпы, тактические и даже стратегические провалы пошли жирными, упитанными, наглыми косяками. А команда... предпочитает помолчать. Или предлогать в качестве объяснения анекдот). Пока прокатывает. Надолго ли?

Так вот. Любой кризис - даже совсем незначительный - у нас сродни концу света. Никто не комментирует его профессионально из самородков. Никто не предлагает жестких алгоритмов решения. Никто не тянет на себя ответственность. Никто не брендирует свою фамилию в качестве ключевого государственного «решалы». Просто сидят тихонько по кабинетам и комментируют... повестку вчерашнего дня. Что/то безобидное. А если сильно припекает, то начинают и вовсе вести себя по идиотски). Чтобы хоть глупостью отвлечь внимание от некомпетентности. Или предлагают что/то репрессивное. Интересная тактика... Но надо платить им много, потому что...

... Стратегических планов - что делать и как по отраслям - нет. Катится как-то само по себе, что-то валится, а что-то само на себя зарабатывает и как-то держится на плаву. Но платить надо много этой «талантливой команде гос/менеджеров». За столь эпохальные управленческие решения. А ключевой инструмент привлечения сюда денег - кричите вместе с нами «Слава Украине!» и заказывайте у Милованова «инвест/нянь». Серьезно? Конечно. Потому что настоящие инвестиции - это универсальные и прозрачные правила, а не, простите, следование лозунгу «два дебила - это сила». Инвесторов не было и не будет. Только спекулянты и «киприоты» с украинскими паспортами). Но зарплаты не забудьте нарезать побольше олиго-френистрам...

... Газ? Как там Ющенко, в бытность свою пафос-мейстером номер один, сказал, «вонючий этот ваш газ», на европейских хабаз падает до 156 за тысячу кубометров. Но у нас ведь заложена цена 300 с копейками для потребителя. Плюс - надо бы собрать за транспортировку газа с лошья. Крутое, а главное оперативное и справедливое управления, когда прибыли нам, а расходы на потребителя. Но премию толстячку Коболеву не забудьте нарезать...

... Сбивают самолёт? Растерянность, невнятное бормотание, все спрятались под лавку, а посольство и вовсе переводит идио-версию иранцев и нагло ее зачитывает от своего имени. Зачем добровольно окунать рыло в чужое дерьмо? Потому что Пристайко - министр, думающий строго о довольствии)... Явно нарастающая интенсивность обстрелов на «восточном фронте». Что и почему происходит? Надо бы профессионально комментировать. Но нет. Тишина. Или странные комментарии типа - «надо ещё больше просто говорить о мире»). Точно. От разговоров, которые никто из оппонентов не слышит, все само по себе рассосётся)... Потенциальная «уханьская эпидемия»? Не страшно. Если сделать вид, что ее не видим, то ничего и делать не придётся... Таков он - новый сладостный вид пустоты...

Михаил Подоляк, украинский политтехнолог