ВТОМЛЕНИЙ міст ПАТОНА: дебати між ДЕБІЛАМИ і БРЕХУНАМИ.
Історія.
Міст Патона в 2020 році відзначає своє 66 річчя. Перший у світі суцільнозварний міст.
З 1994 року -пам"ятка архітектури.
з 1995 року - визнаний унікальним Американською асоціацією зварки.
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Практика.
Від 90-років розпочалися розмови про потребу капітального ремонту мосту.
В 2008 році планувалося провести капітальний ремонт до Євро-2012.
За період 2010-2012 відбулися ремонтні роботи та здійснюються поточні роботи дорожного покриття.
В Програмі соціального та економічного розвитку Києва на 2018-2020 рік міська влада передбачила на ремонт моста Патона аж...20 млн.грн.
Нині розпочинаються ремонтні роботи. Але як бідкається команда Кличка ГОЛОВНА проблема - МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, яке блокує виведення моста Патона із статусу пам"яток культури.
Нагадаю, що за останні 6 років спільна команда ЗАБУДОВНИКІВ КИЄВА і ЗАРОБІТЧАН МІНКУЛЬТУ вивела із історичних пам"яток СОТНІ будівель столиці України.
Між іншим, новий реєстр пам"яток Мінкультом досі не створено, як і не підписані охоронні договори щодо пам"яток Києва.
Тому цікаво: КОЛИ саме звернулася МІСЬКА ВЛАДА до МІНКУЛЬТУ щодо моста Патона і хто в МІНКУЛЬТІ захищає історичні "зірочки з колосками"?!
Бо з боку ця ще одна сумна історія транспортного хаосу в Києві нагадує "дискусію між дебілами і брехунами"!
Микола Томенко, лідер партії Громадський рух “Рідна країна”