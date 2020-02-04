Безальтернативный?)...

Последняя социология - где про общественное «доверие/недоверие» к институтам власти - показывает нам весьма забавные тенденции). И прежде всего, украинскую интерпретацию классической такой байки про «доброго царя и плохих бояр». Безусловно, для самого Зеленского явное «полугодие пустоты и ничегонеделания» никак не отразилось на личном рейтинге.

Несущественнее снижение популярности, прямое общественное доверие на уровне чуть менее 50% и все те же ожидания большого «реформаторского прорыва». Ага, человеческая вера во всесильного мессию неистребима, даже если реалии ее настойчиво опровергают. Так или иначе, ничего страшного для Зеленского не происходит и он все ещё находится в популярном тренде. Скандалы, конфликты, идиотские инициативы партии власти, безумные речи мальчиков-неофитов, компромат мало влияют на его собственный индекс популярности. Партия власти отдельно, Зеленский отдельно...

Причина проста. Накопившиеся разочарование в старых ещё не до конца отработало свой мобилизационный потенциал, а остаточные надежды на «новый дивный мир» блокируют критическое мышления у существенной части общества. Зеленский ведь совершенно несистемный (по крайней мере, так кажется большинству). Однако в бочке мёда всегда много дёгтя. И потому уже сейчас очевидно, что Зеленский так и не сможет продемонстрировать агрессивного поведения, а просто продолжит своё пассивное движение по вялому течению...



... Впрочем, есть и другая явная тенденция. Крайне негативная и куда более опасная. Нынешнее правительство презирает нынче практически каждый первый. А правительство - это ведь и есть «операционная дирекция» Зеленского, от которого и ждут тех самых реформ. Короче, Гончарук - это камень, который явно тянет команду на дно... Парламент, собравший в своих стенах слишком много отпетых и отмороженных, почти сразу превратился в цирк уродцев. И тоже вызывает отвращение у общества. Получается, что вся команда Зеленского быстрыми темпами накапливает негатив. Им продолжат не доверять и соответственно рано или поздно это будет перенесено на самого Зеленского. Что очевидно и банально, потому что - да/да, в который раз говорим об этом - у президента явно нет профессиональной команды. И если сейчас на рейтинге это отражается мало, то завтра все будет иначе)...

... С другой стороны, не стоит забывать о том, что все эти низкие рейтинги Кабмина и парламента - прямое следствие того, что они остались... неизменными со времён Порошенко. Только вчерашние вторые (помощники, секретари, заместители) стали сегодняшними первыми (министрами, премьерами). И продолжают играть в туже самую игру). Люди это интуитивно чувствуют и испытывают отвращение... Ну и главный вывод: абсолютно чистое поле для реальной альтернативы. Ее пока и близко нет - старые сидят в тех же процентах, что и год назад, а новые, зубастые и технологичные пока не появились. Именно это и есть ключевая причина рейтинговой стабильности бездеятельного Зеленского)...





Михаил Подоляк, украинский политтехнолог