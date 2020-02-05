Вот в чем нам не откажешь, так это в придумывание идиотских, но весьма универсальных и удобных отмазок. Мы и в самом деле идеально научились своё неумение, лень, глупость маскировать громким лозунгом. Скажем, что нам мешает вылезти из многолетней зловонной ямы?

Правильно, совсем не наша рукожопость, апломб провинциалов и нищая горделивость, но только какой/нибудь сверхвлиятельный «русский мир»).

Не мы гадим в своих подъездах, разворовываем свои предприятия, убиваем свои дороги, назначаем силовиками бандитов, а только пришлые дяди...

... Периодически очередной из тех полезных идиотов, кто вечно живет в иллюзии о собственной богоизбранности, начинает заунывно ныть о том, «что русский мир опять захватывать наше жизненное пространство». Ага, точно). Захватывает. Это ведь такое противостояние, когда наши «случайные боги» в президентских мантиях построили здесь, в Украине, современное сервисное государство. Которое прогрессивно, эффективно, конкурентно, предлагает высокие стандартны жизни, хорошие рабочие места/карьеры, оптимальные здравоохранение/образование, стопроцентную гарантию безопасности на городских улицах. Короче, то самое государство, которое даёт людям почувствовать, что оно у них крутое. О, стоп! Разве у нас не такое государство? Разве у нас не совершенно иная система общественных отношений и потому наших соседей сильно смущает то, что мы вылезли из дерьма?..

... Ничего подобного. Мы так и остались в этой вонючей яме. И противостояние у нас мотивируется иначе: как же это мы можем добровольно вылезти из такого же говна, в котором живут соседи и воевать с ними, будучи на другом цивилизационном уровне? Не-ет! Как это мы будем воевать с ними не из говна? Поэтому вся наша концепция проста: собираемся в кружок дятлов и тупо поем гимны, ничего не делаем, ноем про русский мир и ждём, что все само как/то обустроиться. Ну и попутно клянчим везде денег: «подайте нам, жлобам/ворам, на пропитание». Потому что мы в авангарде боев с русским миром)...

... Общество интуитивно поняло, что это нонсенс. Отказалось от идиотов и стало искать альтернативы. Но нет же! Опять начались заунывные пения членов «долбо/кружков» о захватчиках из русского мира). Тогда вопрос: а что было сделано за пять лет? Насколько повышено качество государства? Насколько комфортнее стало жить? Насколько снижены налоги и как решается вопрос с социальной справедливостью? Где и как здесь можно зарабатывать и делать карьеры? Кто гарантирует безопасность? Сотни убийственных вопросов...

... Так вот. Нет никакого крутого «русского мира», который захватывает наше пространство. Но есть два сорта одного поганого вещества, которые между собой состязаются, кто из них дерьмовее. И абсурднее.

Истерики разные, герои разные, а суть одна... Если бы здесь был другой формат качественной жизни, то мы бы вообще не вспоминали такое понятие как русский мир или русская повестка. Остальное - это пропаганда, которая позволяет маскировать собственную неэффективность и вороватость...

Михаил Подоляк, политтехнолог

https://www.youtube.com/watch?v=goY3vwWkrZM&t=71s