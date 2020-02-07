Подростковая влюбленность приводит к большим проблемам — родителям нужно вовремя принять меры.
Факты о сексуальном поведении современных подростков могут пугать. А некоторые вещи вызывают у родителей настоящий ужас.
Обдумайте следующее:
- Почти половина подростков в старшей школе уже имели первый половой контакт.
- Среднестатистическая девочка имеет первый половой контакт в последнем классе школи, среднестатистический юноша имеет первый половой контакт в начале старшей школы.
- Более сорока из сотни молодых девушек забеременеют до достижения своего двадцатилетия.
- Более десяти из сорока подростков, у которых был половой контакт, заразятся инфекцией, которая передается половым путем.
- Наиболее быстро растущая группа людей, которые заражены ВИЧ (вирусом, который приводит к СПИД), — это молодые люди возрастом от пятнадцати до двадцати четырех лет.
Это не просто вещи, которые происходят с чужими детьми, и это не просто статистика. Тут каждая цифра представляет собой настоящего живого подростка и его семью или ее семью перед лицом сложных проблем, которые изменяют жизнь. Более девяноста из ста подростков экспериментируют с сексуальным поведением.
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Предлагаю вам небольшой тест-опросник о том, как вы общаетесь с подростками на тему сексуальности. Поставьте галочку для каждой темы, на которую вы уже разговаривали со своим подростком.
Обсуждали ли вы с вашим подростком следующие темы:
- Свидания?
- Воздержание от половых контактов?
- Контрацепция?
- Презервативы?
- Границы сексуальных отношений?
- Ваши ценности по поводу сексуального поведения до
- брака?
- ВИЧ/СПИД?
- Любовь?
- Брак?
- Сексуальное удовольствие? Оргазм?
- Сексуальные домогательства?
- Изнасилование на свидании?
- Сексуальная ориентация?
- Алкоголь, наркотики и секс?
- Что делать, если он или она обдумывают вступление в половые отношения?
- Что делать, если она думает, что беременна или заразилась половой инфекцией.
- Ваши надежды на будущее?
- Образ сексуальности, как его преподносят в СМИ?
- Ваши религиозные убеждения по поводу сексуальности?
- Важные черты в романтическом партнере?
- Какие отношения должны связывать людей перед тем, как они решат заняться сексом?
- Поставьте себе один балл за каждый указанный пункт.
18-23 балла. Поздравляю! Вы тот родитель, который уже активно общается со своим подростком на тему сексуальности.
11-17 баллов. Вы начали общаться со своим ребенком на важные темы по сексуальности. Со временем вы станете профи.
Меньше 10 баллов. Не переживайте, у вас еще есть время. Тем более, что вы уже сделали первые шаги, прочитав этот материал.
Александр Павлович Погиба