Подростковая влюбленность приводит к большим проблемам — родителям нужно вовремя принять меры.

Факты о сексуальном поведении современных подростков могут пугать. А некоторые вещи вызывают у родителей настоящий ужас.

Обдумайте следующее:

  • Почти половина подростков в старшей школе уже имели первый половой контакт.
  • Среднестатистическая девочка имеет первый половой контакт в последнем классе школи, среднестатистический юноша имеет первый половой контакт в начале старшей школы.
  • Более сорока из сотни молодых девушек забеременеют до достижения своего двадцатилетия.
  • Более десяти из сорока подростков, у которых был половой контакт, заразятся инфекцией, которая передается половым путем.
  • Наиболее быстро растущая группа людей, которые заражены ВИЧ (вирусом, который приводит к СПИД), — это молодые люди возрастом от пятнадцати до двадцати четырех лет.

Это не просто вещи, которые происходят с чужими детьми, и это не просто статистика. Тут каждая цифра представляет собой настоящего живого подростка и его семью или ее семью перед лицом сложных проблем, которые изменяют жизнь. Более девяноста из ста подростков экспериментируют с сексуальным поведением.

школа, подростки, школьники

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Предлагаю вам небольшой тест-опросник о том, как вы общаетесь с подростками на тему сексуальности. Поставьте галочку для каждой темы, на которую вы уже разговаривали со своим подростком.

Обсуждали ли вы с вашим подростком следующие темы:

  • Свидания?
  • Воздержание от половых контактов?
  • Контрацепция?
  • Презервативы?
  • Границы сексуальных отношений?
  • Ваши ценности по поводу сексуального поведения до
  • брака?
  • ВИЧ/СПИД?
  • Любовь?
  • Брак?
  • Сексуальное удовольствие? Оргазм?
  • Сексуальные домогательства?
  • Изнасилование на свидании?
  • Сексуальная ориентация?
  • Алкоголь, наркотики и секс?
  • Что делать, если он или она обдумывают вступление в половые отношения?
  • Что делать, если она думает, что беременна или заразилась половой инфекцией.
  • Ваши надежды на будущее?
  • Образ сексуальности, как его преподносят в СМИ?
  • Ваши религиозные убеждения по поводу сексуальности?
  • Важные черты в романтическом партнере?
  • Какие отношения должны связывать людей перед тем, как они решат заняться сексом?
  • Поставьте себе один балл за каждый указанный пункт.

дети родители

18-23 балла. Поздравляю! Вы тот родитель, который уже активно общается со своим подростком на тему сексуальности.
11-17 баллов. Вы начали общаться со своим ребенком на важные темы по сексуальности. Со временем вы станете профи.
Меньше 10 баллов. Не переживайте, у вас еще есть время. Тем более, что вы уже сделали первые шаги, прочитав этот материал.

Александр Павлович Погиба