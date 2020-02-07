Подростковая влюбленность приводит к большим проблемам — родителям нужно вовремя принять меры.

Факты о сексуальном поведении современных подростков могут пугать. А некоторые вещи вызывают у родителей настоящий ужас.

Обдумайте следующее:

Почти половина подростков в старшей школе уже имели первый половой контакт.

в старшей школе уже имели первый половой контакт. Среднестатистическая девочка имеет первый половой контакт в последнем классе школи, среднестатистический юноша имеет первый половой контакт в начале старшей школы.

имеет первый половой контакт в последнем классе школи, среднестатистический имеет первый половой контакт в начале старшей школы. Более сорока из сотни молодых девушек забеременеют до достижения своего двадцатилетия.

до достижения своего двадцатилетия. Более десяти из сорока подростков, у которых был половой контакт, заразятся инфекцией , которая передается половым путем.

, которая передается половым путем. Наиболее быстро растущая группа людей, которые заражены ВИЧ (вирусом, который приводит к СПИД), — это молодые люди возрастом от пятнадцати до двадцати четырех лет.

Это не просто вещи, которые происходят с чужими детьми, и это не просто статистика. Тут каждая цифра представляет собой настоящего живого подростка и его семью или ее семью перед лицом сложных проблем, которые изменяют жизнь. Более девяноста из ста подростков экспериментируют с сексуальным поведением.

Предлагаю вам небольшой тест-опросник о том, как вы общаетесь с подростками на тему сексуальности. Поставьте галочку для каждой темы, на которую вы уже разговаривали со своим подростком.

Обсуждали ли вы с вашим подростком следующие темы:

Свидания?

Воздержание от половых контактов?

Контрацепция?

Презервативы?

Границы сексуальных отношений?

Ваши ценности по поводу сексуального поведения до

брака?

ВИЧ/СПИД?

Любовь?

Брак?

Сексуальное удовольствие? Оргазм?

Сексуальные домогательства?

Изнасилование на свидании?

Сексуальная ориентация?

Алкоголь, наркотики и секс?

Что делать, если он или она обдумывают вступление в половые отношения?

Что делать, если она думает, что беременна или заразилась половой инфекцией.

Ваши надежды на будущее?

Образ сексуальности, как его преподносят в СМИ?

Ваши религиозные убеждения по поводу сексуальности?

Важные черты в романтическом партнере?

Какие отношения должны связывать людей перед тем, как они решат заняться сексом?

Поставьте себе один балл за каждый указанный пункт.

18-23 балла. Поздравляю! Вы тот родитель, который уже активно общается со своим подростком на тему сексуальности.

11-17 баллов. Вы начали общаться со своим ребенком на важные темы по сексуальности. Со временем вы станете профи.

Меньше 10 баллов. Не переживайте, у вас еще есть время. Тем более, что вы уже сделали первые шаги, прочитав этот материал.

Александр Павлович Погиба