Из всех средств, чтобы погубить любовь, самым смертоносным являются придирки.

Гадалка по руке предсказывает судьбу:

— До сорока лет вы будете бедным и несчастным...

— А потом?

— А потом — привыкнете.

В 1853 году французский император Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта, влюбился в самую красивую женщину мира — графиню Тебскую, Марию Евгению Игнасию Августину де Монтихо — и женился на ней. У правителя и его супруги были здоровье, богатство, власть, слава, красота, любовь, взаимное обожание — все необходимое для идеального брака.

Но, увы, священное пламя вскоре стало мерцать и гаснуть. Наполеон мог сделать Евгению императрицей, но ничто во всей прекрасной Франции, — ни сила его любви, ни могущество его трона — не могло заставить ее прекратить придираться к своему мужу.

Из ревности Евгения нарушала приказы и не позволяла никакого уединения. Она вторгалась в его кабинет, когда он занимался государственными делами, крича и ругаясь. Она прерывала самые важные переговоры. Она не оставляла его одного, опасаясь, что он пойдет другой женщине.

Но чего же Евгения всем этим достигла? Она сама навлекла на себя несчастье ревностью и нападками. Я привожу цитату из книги Е. А. Рейнхардта "Наполеон и Евгения. Трагикомедия одной империи":

"Таким образом, дело дошло до того, что Наполеон в надвинутой на глаза мягкой шляпе часто украдкой уходил ночью через небольшую боковую дверь в сопровождении одного из своих самых близких друзей. Он действительно отправлялся к какой-нибудь ожидавшей его прекрасной даме или же, как в былые времена, просто бродил по городу...".

Вот другой пример. Граф Толстой и его жена по всем данным должны были быть счастливыми. Он был одним из самых знаменитых писателей всех времен. Но затем Толстой изменился и стал абсолютно другим человеком. Его жизнь была трагедией, а ее причиной – был брак.

В течение многих лет графиня пилила его, бранила и устраивала скандалы, так как он настаивал на предоставлении издателям права печатать его труды без выплаты ему какого-либо гонорара. Она же хотела получать деньги за его книги. Когда Лев возражал ей, она впадала в истерику, катаясь по полу с флаконом опиума у рта, клянясь, что покончит с собой, и грозя броситься в колодец.

В конце концов, когда Толстому исполнилось восемьдесят два года, он не смог больше выносить свою семейную жизнь, и поэтому в одну снежную октябрьскую ночь 1910 года бежал от своей жены, — бежал в холод и тьму, не зная, куда направляется.

Одиннадцать дней спустя Толстой умер на маленькой железнодорожной станции от воспаления легких. И его предсмертной просьбой было не допускать к нему жену.

Такова была цена, которую графиня Толстая заплатила за свои придирки, жалобы и истерики. Она осознала свою ошибку, но было уже слишком поздно.

Итак, первое правило для сохранения счастливой семейной жизни: ни в коем случае не придирайтесь!!!



Александр Павлович Погиба