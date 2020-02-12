Результаты обследования многих специалистов показывают, что мало людей умеют слушать.

Выдающийся французский романист и философ Андре Жид однажды начал свою лекцию словами: "Все это было сказано раньше, но поскольку никто не слушал, сказанное следует повторить".

Прослушав десятиминутное устное сообщение, человек понимает и запоминает из сказанного лишь половину. Через два дня он забывает из того еще половину. Другими словами, необходимо иметь в виду то, что память может удерживать лишь четвертую часть того, что было сказано всего несколько дней назад.

Неумение слушать является основной причиной нееффективного общения, поскольку именно оно приводит к недоразумениям, ошибкам и проблемам.

Слушание является возможным в случае различия скорости устной речи и умственной деятельности слушающего. Обычный человек говорит со скоростью 125 слов в минуту, хотя мы можем воспринимать речь, которую произносят со скоростью в 3-4 раза выше обычной, то есть до 400 слов в минуту. Причиной разницы между скоростью речи и умственной деятельности может быть невнимательность, особенно в случаях, когда говорят медленно или неинтересно.

Мы можем быстро поймать себя на невнимании, поскольку слушания – активный процесс, но процесс внутренний. Как такое слушание предполагает желание услышать, внимание к собеседнику. Прежде всего необходимо желать слушать. Ибо в противном случае, как это обычно и бывает, язык попадает в глухие уши.

Чтобы услышать, мы должны заплатить вниманием, то есть отдать одно за другое. Слушая, мы "отдаем" наше внимание и усилия с тем, чтобы понять информацию. Слушания – тяжелый труд. Вот почему мы не можем слушать долго.

Наблюдайте за невербальными сигналами говорящего. Будьте внимательными не только к словам, но и к невербальным выражениям.

Придерживайтесь одобрительной установки по отношению к собеседнику. Это создает доброжелательную атмосферу при общении. Чем больше говорящий чувствует одобрение, тем точнее он выразит то, что хочет нам сказать. Любая отрицательная установка со стороны того, кто слушает, вызывает защитную реакцию, чувство неуверенности и осторожность в общении.

Александр Павлович Погиба