Конфликты являются неотъемлемой частью жизни, если их нет – проверьте пульс.

Дадим определение понятию "конфликт"

Конфликт – это столкновения, серьезные разногласия, во время которых вас обуревают неприятные чувства или переживания. Конфликт отличается от огорчения тем, что в конфликтной ситуации всегда есть по крайней мере два пути, два варианта поведения, причем один из них или оба могут показаться приемлемыми (или неприемлемыми). Конфликты неистребимы – они появляются при любых жизненных обстоятельствах и сопровождают нас от рождения до самой смерти.

Вот основные виды конфликтов:

внутренние (проблему переживаем только мы) и внешние (проблему переживаем мы и, по крайней мере, еще один человек);

прямые (направленные на нас) и косвенные (не направленные непосредственно на нас);

индивидуальные (внутриличностные или межличностные) и коллективные (учавствуют трое и больше).

О каком бы виде конфликта мы ни говорили, для конфликтующих он обычно проявляется в одной из следующих двух форм:

Они испытывают что-то неприятное, вызывающее злость, огорчение, чувство вины или боль.

Они что-то делают, говорят или думают, расстраиваясь и испытывая смешанные чувства из-за этого или из-за необходимости выбора.

Конфликт любого вида может проявляться прямо (сделанное или сказанное имеет непосредственное отношение к вам) или косвенно (сказанное или сделанное не касается вас лично, но задевает или расстраивает вас).

Спор между вами и вашим деловым партнером – пример прямого конфликта. Примером косвенного конфликта может являться ваше несогласие с решением руководства компании – это решение касается всех работников фирмы и не направлено непосредственно против вас, но задевает вас.

Конфликт может также скрываться под видом эмоций. Например, вы разрываетесь между двумя или более вариантами выбора и страдаете от этого внутреннего конфликта. А еще конфликт может прятаться под разными масками. И для разрешения их необходимо сорвать.

Ознакомьтесь со следующими положениями:

конфликт может быть активным и пассивным – вы или сами создаете его, или переживаете его, когда он уже кем-то создан;

он может быть прямым: направленным на вас;

он может быть косвенным: не направленным на вас, но задевающим вас;

он может быть внешним – выражаться в вашей реакции на внешние обстоятельства;

он может быть позитивным или негативным;

он может быть внутренним – реакция на нелегкий выбор, который предстоит сделать;

он проявляется во многих ситуациях и неисчислимых обличьях – гнева, стресса, расстройства, печали и даже болезни.

Александр Павлович Погиба