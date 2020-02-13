Конфликты являются неотъемлемой частью жизни, если их нет – проверьте пульс.
Дадим определение понятию "конфликт"
Конфликт – это столкновения, серьезные разногласия, во время которых вас обуревают неприятные чувства или переживания. Конфликт отличается от огорчения тем, что в конфликтной ситуации всегда есть по крайней мере два пути, два варианта поведения, причем один из них или оба могут показаться приемлемыми (или неприемлемыми). Конфликты неистребимы – они появляются при любых жизненных обстоятельствах и сопровождают нас от рождения до самой смерти.
Вот основные виды конфликтов:
- внутренние (проблему переживаем только мы) и внешние (проблему переживаем мы и, по крайней мере, еще один человек);
- прямые (направленные на нас) и косвенные (не направленные непосредственно на нас);
- индивидуальные (внутриличностные или межличностные) и коллективные (учавствуют трое и больше).
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О каком бы виде конфликта мы ни говорили, для конфликтующих он обычно проявляется в одной из следующих двух форм:
- Они испытывают что-то неприятное, вызывающее злость, огорчение, чувство вины или боль.
- Они что-то делают, говорят или думают, расстраиваясь и испытывая смешанные чувства из-за этого или из-за необходимости выбора.
Конфликт любого вида может проявляться прямо (сделанное или сказанное имеет непосредственное отношение к вам) или косвенно (сказанное или сделанное не касается вас лично, но задевает или расстраивает вас).
Спор между вами и вашим деловым партнером – пример прямого конфликта. Примером косвенного конфликта может являться ваше несогласие с решением руководства компании – это решение касается всех работников фирмы и не направлено непосредственно против вас, но задевает вас.
Конфликт может также скрываться под видом эмоций. Например, вы разрываетесь между двумя или более вариантами выбора и страдаете от этого внутреннего конфликта. А еще конфликт может прятаться под разными масками. И для разрешения их необходимо сорвать.
Ознакомьтесь со следующими положениями:
- конфликт может быть активным и пассивным – вы или сами создаете его, или переживаете его, когда он уже кем-то создан;
- он может быть прямым: направленным на вас;
- он может быть косвенным: не направленным на вас, но задевающим вас;
- он может быть внешним – выражаться в вашей реакции на внешние обстоятельства;
- он может быть позитивным или негативным;
- он может быть внутренним – реакция на нелегкий выбор, который предстоит сделать;
- он проявляется во многих ситуациях и неисчислимых обличьях – гнева, стресса, расстройства, печали и даже болезни.
Александр Павлович Погиба