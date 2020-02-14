Хотите, чтобы были счастливыми дети, будьте счастливыми – детям можно дать только то, что ищете сами.

Лучшее воспитание – воспитание своим примером. Поэтому, уважаемые родители, давайте займемся самовоспитанием, тогда и дети рядом с нами будут воспитанными.

Особенно отрицательно сказывается на воспитании ребенка обиды, раздражение, гнев в адрес отца ребенка. Эти низкие энергии глубоко воздействуют на детскую психику и закладывают тяжелые программы.

Негативное воздействие идет и тогда, когда ребенок не слышит этих слов. Он привыкает к низким энергиям, становится раздражительным, нервным, капризным. Начинает вампиризировать и далее идет по жизни потребителем. Дети нам даются для того, чтобы с помощью их мы стали мудрее и решили свои задачи на Земле.

“Материнское сердце в детках, а детское – в камне”.

Материнство – это большое искусство, и ему необходимо учиться. Начинай постигать искусство быть матерью. Вот несколько полезных советов.

Во-первых, никогда не относитесь к ребенку, как к предмету своей собственности, ребенком нельзя владеть. Он входит в мир благодаря тебе, но не принадлежит тебе. Господь использовал тебя, как инструмент, как средство, но ребенок – не твоя собственность. Люби его, но никогда не владей им.

Если мать начнет владеть ребенком, его жизнь станет несчастной. Ты разрушаешь его личность, ты превращаешь его просто в вещь. Владеть можно только вещью: можно владеть домом, машиной, но никогда нельзя владеть человеком.

Во-вторых, относись к ребенку так, как ты относишься ко взрослому. Никогда не относись к нему, как к несмышленышу. Проявляй к ребенку глубокое уважение. Очень непросто уважать ребенка. Очень легко унизить его. Унижать ребенка легко, ибо он беспомощен. К ребенку нужно относиться с большим уважением, как ко взрослому. Если ты уважаешь ребенка, ты не будешь пытаться навязать ему свои воззрения. Ничего не пытайся навязать ему.

Просто дай свободу, свободу познавать мир. Помогай ему становиться увереннее в этом познании, но никогда не подсказывай ему направление движения. Дай ему энергию, обеспечь ему защиту и безопасность: это все, что ему нужно. Пусть ребенок познает мир сам, подальше от тебя.

Ребенок должен иметь право делать нечто плохое, неправильное. Помоги ребенку стать осознающим, разумным, но не командуй им, эти приказы все равно никто не выполняет. Дети просто вырастают лицемерами.

Александр Павлович Погиба