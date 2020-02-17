Родители не должны быть врагами для детей, которых пытаются дисциплинировать.

Мы всегда болезненно реагируем на враждебность наших детей по отношению к нам. “Мы для них столько делаем”, – восклицаем мы в таких ситуациях, – “мы их так любим, а они такие агрессивные”. Родители, думаю, будут меньше переживать и рвать на себе волосы, если узнают, что враждебность, которая исходит порой от детей, необходима им для нормального эмоционального роста.

Если ребенок чувствует себя в безопасности, он не может стать для родителей дисциплинарной проблемой. В такой ситуации мы имеем дело с актуализирующей проблемой, которая основана на чувстве, а не на контроле и подавлении. Согласитесь, самоконтроль куда приятнее, чем слепое повиновение другим.

Подход к дисциплине со стороны чувств не может быть сведен к набору простых правил, нарушение которых влечет за собой наказание. Ребенок – это прежде всего живое существо со своими собственными чувствами, правилами и правами, а не автомат, в который можно зарядить любую программу.

Родитель, который хорошо понимает чувства собственного ребенка и исходит из их приоритета, также умело сможет решить дисциплинарные проблемы. Если эмоциональный климат в доме благоприятный, ребенок будет чувствовать себя в безопасности даже тогда, когда родители действуют в отношении него достаточно твердо и ограничивают его деятельность разумными рамками.

Этот подход к дисциплине требует отделения человека от его действия. Мать и отец могут быть неприятно поражены тем, что сделал их ребенок (то есть они могут быть недовольны его действием), но их чувства к нему, как к личности, не должны от этого меняться: “Да, нам не нравится этот поступок, но мы любим тебя и верим что этого больше не повторится”.

Родителям нужно убедить себя, что жизнь – это не обязательно битва; что жизнь – это иногда и дружба, и сотрудничество. И тогда враги превратятся в друзей. А у друзей непоколебимым правилом служит: ”Когда выигрываешь ты – выигрываю я, а когда ты теряешь – и я теряю тоже”.

Александр Павлович Погиба