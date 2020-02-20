В ходе государственного переворота одна часть правящей элиты получила контроль над государством, сменив другую часть правящей элиты. Янукович и Партия регионов были изгнаны с ключевых позиций с применением насилия. Выборы осуществлялись после того, как Турчинов, Яценюк и К получили контроль над силовыми органами, обеспечив результат далее на президентских и парламентских выборах. Поэтому налицо два процесса - бунт под управлением правящей элиты, который закончился государственным переворотом, а не революцией, которая приводит к глубокому слому старых институтов и социальных отношений.

Поэтому можно отворачиваться от фактов только потому, что какие-то похожие слова произносит вражеская Россия, можно попытаться запретить русский язык, потому что она на нем говорит, но это никак не изменит факт того, что мы имеем спустя 6 лет - правят те, кто правили, страдают те, кто страдали.

Общество в состоянии шизофрении и углубляющейся архаики, которые ярко иллюстрируют "уханьский синдром". Государство де-факто существует на бумаге и является бумажным тигром. Ни одна из базовых причин, которые привели людей на Майдан не разрешена. Более того, эти причины углублены.

Потому Украина во всех смыслах находится в худшей ситуации, чем 6 лет назад. Это не означает, что нужно было оставлять Януковича у власти. Это означает, что страна не справилась за 6 лет с жесточайшими вызовами. И если она в таком же ключе будет жить дальше, то государство Украина исчезнет с политической карты мира. Просто естественный отбор. Как известно, выживание не является обязанностью.

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего