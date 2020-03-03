Про 99 відсотків НЕВІГЛАСТВА «щодо Кабінету Міністрів».

Отож, вже кілька днів всі читають і обговорюють ініціативу ЗЕЛЕНСЬКОГО щодо позачергового засідання ВР у середу.

Найцікавіше у ньому, останнє питання порядку денного від президента - «щодо Кабінету Міністрів».

Що таке формулювання - правове непорозуміння, здається розуміють всі.

Але я про інше. Про «політику-правову логіку» можливих дій влади, що її з посиланням, на «найвищих та найрозумніших», описали найбільш поінформовані та найкреативніші депутати, блогери і ЗМІ з 99 відсотковою вірогідністю.

1. Гончарука відправляють у відставку згідно із поданою заявою.

2. Шмигаля призначають в.о. Прем‘єр-Міністра.

3. Звільняють 4 чи більше міністрів і призначають нових.

4. Чекають рішення КС про неконституційність люстрації.

5. Призначають нового Прем‘єр-Міністра.



Тепер по-порядку і з правової точки зору.



1. Чи можуть звільнити Гончарука за власною заявою?

Можуть і це означатиме ВІДСТАВКУ всього складу Уряду

(дивись статтю 115 Конституції та 15 Закону про КМ).



2. Чи можуть призначити Шмигаля в.о. Прем‘єра? Не можуть.



Це може зробити лише САМ ГОНЧАРУК, коли напише заяву про відставку і підготує відповідне розпорядження до розгляду заяви у ВР. ( дивись статтю 42 Закону про КМ та для прикладу розпорядження Яценюка щодо в.о. Гройсмана від 24 липня 2014 року).



Існує ще одна правова можливість призначення в.о. Прем’єр-Міністра із числа віце-прем‘єр-міністрів...у разі СМЕРТІ ПРЕМ‘ЄР- МІНІСТРА (дивись статтю 17 Закону про КМ).



3. Чи можуть звільняти і призначати міністрів після відставки Прем‘єр-Міністра?



Звільняти можуть, ПРИЗНАЧАТИ - НІ. Бо призначати Міністрів ВР може лише за поданням Прем‘єр-Міністра. Звісно за виключенням Міністра оборони та закордонних справ, кандидатури яких подає Президент (дивись статтю 114 Конституції).



Саме тому призначення нових членів Уряду (за виключенням МО і МЗС) НЕМОЖЛИВЕ після відставки Прем‘єра!



Потрібна повна процедура обрання нового Прем‘єра та нового Уряду за схемою - коаліція, Президент, ВР.



Але це вже інша історія.



Отож, якщо під час час проведення позачергового засідання при розгляді останнього питання порядку денного «щодо КМ» стане питання звільнення і призначення нових членів Уряду, то це можливо зробити лише при збереженні Гончарука на посаді Прем‘єр-Міністра.



І це вже точно й щонайменше на 99 відсотків!



П.С. Даний аналіз жодним чином не змінює моєї думки про потребу відставки всього складу КМ як уряду цинізму, брехні й некомпетентності!



Микола Томенко, Лідер партії "Рідна країна"