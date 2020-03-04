Президент признал работу по наполнению бюджета провальной.
За два месяца 2020 невыполнения госбюджета - почти 16 миллиардов гривен.
13 из них - это недобор от таможни.
Я об этом говорил последние полтора месяца.
Президент признал, что в «решительном бою с контрабандой» контрабанда отправила таможню в нокаут.
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Надеюсь, что Максим Нефедов больше позориться не будет и напишет заявление сам.
Перезагрузка таможни должна состояться очень быстро.
Иначе мы просто провалимся к бюджетному кризису с непредсказуемым результатом.
Андрей Холодов, народный депутат Украины