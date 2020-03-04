Президент признал работу по наполнению бюджета провальной.

За два месяца 2020 невыполнения госбюджета - почти 16 миллиардов гривен.

13 из них - это недобор от таможни.

Я об этом говорил последние полтора месяца.

Президент признал, что в «решительном бою с контрабандой» контрабанда отправила таможню в нокаут.

Надеюсь, что Максим Нефедов больше позориться не будет и напишет заявление сам.

Перезагрузка таможни должна состояться очень быстро.

Иначе мы просто провалимся к бюджетному кризису с непредсказуемым результатом.

Андрей Холодов, народный депутат Украины