Карантинные продовольственные ярмарки в Киеве при содействии местной власти.

Посмотрел фото Ивана Крулько и подумал, что хитрые торговцы наживаются на бедных и напуганных киевлянах в условиях карантина.

А оказалось, что я ошибся - это происходит при содействии КГГА и «лично» руководителей Киева, как пишут провластные местные сайты.

Типичная украинская история: сначала в Киеве запретили собираться по более 60 человек и предупредили об уголовной ответственности, а на 3 день карантина местная власть организовывает и рекламирует продовольственные ярмарки с участием ТЫСЯЧ киевлян.

Коронавирус головного мозга.

Николай Томенко, политик, лидер партии "Рідна країна"