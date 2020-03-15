Карантинные продовольственные ярмарки в Киеве при содействии местной власти.
Посмотрел фото Ивана Крулько и подумал, что хитрые торговцы наживаются на бедных и напуганных киевлянах в условиях карантина.
А оказалось, что я ошибся - это происходит при содействии КГГА и «лично» руководителей Киева, как пишут провластные местные сайты.
Типичная украинская история: сначала в Киеве запретили собираться по более 60 человек и предупредили об уголовной ответственности, а на 3 день карантина местная власть организовывает и рекламирует продовольственные ярмарки с участием ТЫСЯЧ киевлян.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Трагедия у Путина: тело нашли в центре Москвы, всплыли загадочные подробности
Смех продлевает жизнь: ударная доза позитива 14 марта
Бесстыжая украинская дзюдоистка оголила загорелую гордость: "Можно любоваться вечно"
Найдено лекарство от коронавируса, человечество спасено: "Нужно смешать..."
Коронавирус головного мозга.
Николай Томенко, политик, лидер партии "Рідна країна"