Вчера на плюсах банкир из Монобанка говорил, что я вижу все в мрачных тонах, а надо быть позитивнее. Именно это мне говорили в марте-апреле 2008, когда я бил Во все колокола по поводу надвигающегося экономического кризиса, это же говорили, когда я кричал в 2010-2013 годах, что война неизбежна и мы идём прямым курсом в конфликт.

А этот ролик я записал год назад. Но наша политическая, экономическая элита - это страусы, которые думают только о своём кармане, а когда в очередной раз обсыраются, то начинают блеять о единстве, необходимости не паниковать и быть позитивно настроенными.

Именно по этой причине мы входим в шторм неподготовленными. Оптимисты-ворюги не наказываются , ум и логика отрицаются, приветствуется примитивные инстинкты. Но вам (нам) всем платить за беспечность рыбок -гуппи во власти. Суть момента в том, что жадные рыбки -гуппи во власти сегодня смертельно опасны. И их придётся выбрасывать туда, где им место - на свалке и в тюрьме.

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего