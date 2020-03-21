Українські партії можуть відмовитись від майже 300 мільйонів бюджетних коштів на користь охорони здоров'я





Щоденно очільники та речники провладних та інших парламентських партій «рвуть на собі модні маски» на телевізійних ток-шоу за бідний і незахищений від КОРОНАВІРУСу український народ. Це добре, але краще не словами, а грошима підтримати охорону здоров’я, загалом і конкретної людини, зокрема.



Нагадаю, що попри суттєве скорочення бюджетного фінансування парламентських партій на вимогу нашої команди «РІДНОЇ КРАЇНИ», на їхню діяльність (читай партійну рекламу), все ж передбачено в 2020 році -



283 МІЛЬЙОНИ 530,5 тисяч НАШИХ БЮДЖЕТНИХ гривень.

Із них партія ЗЕЛЕНСЬКОГО повинна отримати - 140 МІЛЬЙОНІВ 577,5 тисяч грн.;

партія МЕДВЕДЧУКА-ПУТІНА - 42 МІЛЬЙОНИ 538,1 тисяч грн.;

партія ТИМОШЕНКО - 26 МІЛЬЙОНІВ 666,1 тисяч грн.;

партія ПОРОШЕНКА - 26 МІЛЬЙОНІВ 410,95 тисяч грн.;

партія ВАКАРЧУКА - 18 МІЛЬЙОНІВ 985,15 тисяч грн.



Тому пропоную їм відмовитися від майже 300 МІЛЬЙОНІВ бюджетних гривень (інформую одразу, що стаття 17-8 Закону це прямо дозволяє зробити на підставі заяви керівника партії до НАЗК щодо відмови від бюджетних коштів) та невідкладно направити їх на антикоронавірусні цілі!



Загалом, сьогодні країні потрібний військовий секвестр бюджету-2020, який би передбачав карантинні зарплати посадовців:



від Президента до керівника ОТГ в розмірі не більше середньої заробітної плати в 12 тисяч гривень, заборону на час карантину призначати премії, мораторій на фінансування конференцій, святкувань, відряджень, закупки авто, суверенної продукції, рекламну діяльність...



Але це вже окрема спеціальна тема.



Нині ж чекаємо від керівників парламентських партій першого зрозумілого і чесного кроку - ВІДМОВИ від СОТЕНЬ БЮДЖЕТНИХ МІЛЬЙОНІВ, які вони тринькають на свою партійну рекламу, на користь ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я і БЕЗПЕКИ ЛЮДЕЙ!

І нагадаю, що для цього не потрібно позачергових засідань і рішень Уряду, а достатньо їх бажання!





Микола Томенко, політик, лідер партії "Рідна країна"