Покупка главой Офиса президента Андреем Ермаком автомобиля Mercedes-Benz за 3,2 миллиона гривен - это демонстрация презрения опасности коронавируса

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил соучредитель Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко, комментируя скандал вокруг Ермака.

«Он нам говорит в лицо: "Я не боюсь коронавируса, как не боялся подмахнуть в Минской ТКГ пункт по прямому диалогу с ОРДЛО. Мне по х@й все, потому выносите нас особо не раздумывая". Вот что говорит нам Ермак», - пояснил Романенко, отвечая на опрос, инициатором которого выступил в соцсети Facebook политический консультант Максим Карижский.

Приводим его слова без изменений:

Как вы думаете, почему глава Офиса Президента Ермак 20 марта, перед ужесточением карантина, купил новый мерседес?

1. Похвастаться.

2. Вселить в украинцев уверенность в завтрашнем дне личным примером.

3. Подразнить страну, где куча людей остается сейчас без доходов и без работы.

4. Показать свою скромность, потому что мерседес - это же не бентли и не роллс ройс.

5. Ему всё равно, что многие подумают, будто в ОП вообще ох...ели.

6. Потому что жить нужно одним днём, ведь не известно что будет завтра.

7. Потому что мерседесы могут закончиться, как и туалетная бумага.

8. У него доход в гривне и нужно успеть, пока курс еще не 35.

9. Потому что он не чувствует, что публичному и приближенному к Президенту лицу не комильфо покупать мерседес ровно в те дни, когда почти всем вокруг становится сложнее.

Максим Карижский, украинский политтехнолог