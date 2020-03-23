У нас есть деньги, которыми мы можем поддержать тех, кто остался без работы, без доходов и вынужден остановить бизнес.

Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом на счетах в НБУ.

В начале февраля я подал в Раду законопроект 3017, который давал возможность получить +15 млрд в госбюджет из прибыли Нацбанка.

До середины марта он парламентом рассмотрен не был.

Но во вторник, 17 марта, Рада проголосовала за законопроект 3220 (о противодействии коронавирусу), в который были включены часть норм из моего законопроекта 3017. Я об этом узнал уже постфактум, так на финансовом комитете это не обсуждали.

Бюрократическая спешка привела к тому, что правильный и прагматичный законопроект 3017 заменили на антикризисный 3220.

Но 3220 недостаточно хорош – ни в плане налоговых льгот для бизнеса, ни в вопросе получения в бюджет прибыли Нацбанка.

Объясню идею законопроекта по НБУ.

Она сейчас как никогда правильна – особенно в контексте карантина.

Итак.

По итогам 2019 года прибыль НБУ достигла 43,5 млрд грн, но распределению в госбюджет подлежала только ее часть – 28,4 млрд грн. Еще 15 млрд остаются в резерве НБУ – лежат мертвым грузом.

Формально это решение законное, а в сейчас – неправильное.

Проблема заключается в том, что закон требует от Нацбанка сформировать резервы в 10% денежно-кредитных обязательств по данным на конец года.

Я полагаю, что на фоне последних событий мало кто помнит, что происходило в конце 2019 года.

Напомню.

Гривна росла, загоняя производства и экспортеров в угол.

Нацбанк вопреки здравой экономической логике держал высокой учетную ставку, блокируя кредитование экономики.

Банкам было выгоднее вкладывать деньги в депсертификаты НБУ. Это тот же депозит, что и для физлиц, только физлица кладут деньги в коммерческие банки, а банки – в НБУ.

Это безрисковые инвестиции по высоким ставкам. И никакого напряга с кредитованием бизнеса.

Так на рынке образовался дисбаланс: деньги пошли не в экономику, а в НБУ.

И под эти депсертификаты НБУ должен был сформировать резервы по данным на конец года.

На 27 декабря 2019 года портфель депозитных сертификатов НБУ составил 126 млрд гривен по информации сайта Минфин. В других источниках я встречал цифру в 150 млрд.

Поэтому в резервы уйдет 13-15 миллиардов гривен (10% от портфеля депсертификатов), которые сейчас очень нужны в живой экономике.

Мой законопроект 3017 предлагает изменить закон об НБУ:

не учитывать портфель депсертификатов при формировании резервов;

ввести норму о формировании резерва 5-10% по среднегодовому показателю;

дать право Совету и Правлению НБУ формировать государственную политику в этом вопросе и иметь право корректировать резервы.

Дальше.

Глава НБУ Яков Смолий направил в комитет по вопросам финансов письмо о том, что НБУ выступает против законопроекта 3017.

Никакой аргументации.

Я понимаю, что г-н Смолий не отдает себе отчета в сложности ситуации в мире и в Украине, и ему привычнее держать деньги под подушкой, но у нас такой возможности нет. Деньги нужно инвестировать в поддержку реального сектора экономики.

В антикризисный законопроект 3220 в форс-мажорном порядке внесли норму о формировании резервов по среднегодовому показателю (как я и предлагал).

Это хорошо.

Мы получим несколько миллиардов в бюджет дополнительно.

Но портфель депсертификатов будут продолжать учитывать при формировании резервов.

Значит 13-15 млрд грн точно зависнут мертвым грузом на счетах НБУ.

В стране кризис, нам нужны деньги на борьбу с ним.

Срочно.

Нужно или голосовать за мой законопроект 3017, или дополнять 3220 и направлять эти 15 млрд на целевую помощь пострадавшему бизнесу и/или на целевые выплаты гражданам с низким доходом.

Ну главе НБУ пора на пенсию, раз он не понимает, что происходит в стране.

Андрей Холодов, народный депутат от партии "Слуга народа"