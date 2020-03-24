Национальный Корпус предоставил свою волонтерскую сетку для помощи Министерству охраны здоровья



На прошлой неделе Национальный Корпус выступил с открытым обращением к Министерству охраны здоровья Украины и предложил своих волонтеров для помощи. В организации огласили о начале проекта “НКВолонтеры”.



Как отмечает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин, организация готова предоставить помощь более чем тысячи волонтеров по всей Украине. “Мы за несколько дней уже наладили работу во всех регионах. В основном, волонтеры, совместно с представителями коммунальной сферы, помогают дезинфицировать общественные места, а также доставляют продукты, лекарства и средства защиты людям из группы риска. Это пожилые граждане, люди с инвалидностью”, - рассказывает Жорин.





Волонтеры Нацкорпуса занимаются пошивом и раздачей дефицитных защитных масок, подвозят медиков на работу. В некоторых регионах, например, существует отдельная инициатива - “Подвези медика”, где владельцы авто координируются между собой и развозят врачей. Кроме того, в нескольких областях организация предоставила больницам несколько своих бусов, на которых перевозит медицинских сотрудников.



“С первых дней у нас очень много звонков на горячую линию. Люди готовы помогать, и это отличительная черта нашей нации - объединяться в сложные моменты. Работы достаточно для всех, поэтому ждем всех желающих”, - говорит Максим Жорин.



Присоединиться к “НКВолонтерам” можно, позвонив на горячую линию: 0 (95) 002 30 49 или заполнив анкету (https://forms.gle/CQKAS3PHqckntDHQA)волонтера.