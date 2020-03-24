В связи с попытками протащить любой ценой выполнение требований МВФ в ближайшие дни и в связи с этим с возможным использованием механизма дистанционного голосования - считаю необходимым заявить свою позицию.

Народные депутаты,дававшие присягу на служение украинскому народу, также как и военнослужащие, врачи (дававшие клятву Гиппократа), полицейские, - не имеют права голосовать дистанционно, также как и хирург не может делать операцию дистанционно.

Защищать Родину от внешнего врага в АТО нельзя дистанционно.

Нельзя тушить пожар дистанционно. Нельзя ловить преступников на улицах городов, охваченных эпидемией, дистанционно.

И для бойцов АТО, и для врачей в больницах, и для полицейских на улицах городов это будет сигнал к тому, что власть спасает исключительно себя, а заставляет рисковать своей жизнью и здоровьем обычных граждан.

Ничего не мешает государству обеспечить депутатов необходимыми защитными средствами для обеспечения жизнедеятельности государства, - от специальных защитных костюмов до противогазов.

Предложения отдельных политиков в СН по введению новой профессии - «депутат-надомник», являются крайним проявлением цинизма и дезертирством государственных деятелей, которые обязаны первыми подавать пример в борьбе с эпидемией.

А поведение персонажей типа Лещенко, «присосавшихся» к государственным компаниям и фактически изымающих у них огромные средства на свои «липовые» зарплаты во время всеобщего карантина - типичное мародерство.

Александр Дубинский, нардеп от "Слуги народа"