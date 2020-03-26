Щиро вітаю особовий склад та ветеранів Національної гвардії зі святом - Днем Національної гвардії!

Ви гідно та стійко протистоїте агресору вже 6 років.

Зараз в нас війна вже іде на два фронти - оборона країни від путінської Росії і захист України від особливо небезпечного коронавірусу.

Впевнений, що особовий склад Національної гвардії під керівництвом генерал-полковника Миколи Балана гідно виконає свій обов’язок по підтриманню правопорядку та спокою в Україні в ці непрості часи.

Бажаю всім національним гвардійцям міцного здоров’я і 36,6 !

Слава Україні!

Антон Геращенко, заступник голови МВС