Щиро вітаю особовий склад та ветеранів Національної гвардії зі святом - Днем Національної гвардії!
Ви гідно та стійко протистоїте агресору вже 6 років.
Зараз в нас війна вже іде на два фронти - оборона країни від путінської Росії і захист України від особливо небезпечного коронавірусу.
Впевнений, що особовий склад Національної гвардії під керівництвом генерал-полковника Миколи Балана гідно виконає свій обов’язок по підтриманню правопорядку та спокою в Україні в ці непрості часи.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
"Спасите, кто может": жители "ДНР" взмолились о помощи из-за коронавируса, в больницах мест нет
Асмус без белья показала топ самых соблазнительных образов: Харламов после такого поседеет
Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем..."
Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус: кого болезнь обойдет стороной
Бажаю всім національним гвардійцям міцного здоров’я і 36,6 !
Слава Україні!
Антон Геращенко, заступник голови МВС