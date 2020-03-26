Друзья! Срочно! Только что Кабмин направил Верховной Раде предложения по изменению бюджета. Страну и нас с вами пускают под нож!
- Уменьшение доходов бюджета на 115 млрд грн.
- Увеличение расходов на 96 млрд грн.
- Дефицит увеличивается в 4 раза.
- Покрытие разрыва планируется за счёт внутренних займов (124 млрд) и внешних (131 млрд).
- Полностью ликвидируются программы развития образования, регионального развития, поддержки сельского хозяйства!!!
- Дорожные работы уменьшаются на 8 млрд ( строительства дорог уже не будет).
- Полная ликвидация финансирования кино, книги, культуры!!!
Тут я сделаю вставку, во время Второй Мировой войны английский министр обороны предложил Черчиллю расходы на культуру перенаправить на армию, на что великий Черчиль ответил- а за что мы тогда будем воевать. К сожалению, наших правителей с Черчиллем сравнивать не приходится.
Продолжу.
- Уменьшаются расходы на спорт и людей с инвалидностью!
- Сокращение субсидий на 8 млрд и уничтожение финансирования Украинского культурного фонда!
Особое ваше внимание: ликвидируется финансирование местных выборов 2020. То есть их может и не быть.
Может при падении рейтингов, под шумок коронавируса, сегодняшние руководители решили не позориться на выборах.
Я конечно очень извиняюсь, а как насчёт сократить расходы на:
- офис Президента;
- Кабмин;
- Верховную Раду;
- офис Генпрокурора, ГБР, МВД, НАБУ и другие гос органы, которые всё равно не блещут эффективностью.
Забыли ликвидировать позорные наблюдательные советы, в которых всякие уроды лещенки получают по 300 тыс в месяц.
А это миллиарды!!!
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Начните с себя, неуважаемые небожители! Пусть вас маршрутка по кабинетам развозит! Продайте мерседесы!
Вы уничтожаете страну и украинский народ. Вы страшнее любого коронавируса. Просто уйдите в отставку. Предыдущее было правительство дебило-профанов. А это правительство- похоронная команда.
Уходите!!!
Юрий Атаманюк, экономический эксперт