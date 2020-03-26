Друзья! Срочно! Только что Кабмин направил Верховной Раде предложения по изменению бюджета. Страну и нас с вами пускают под нож!

- Уменьшение доходов бюджета на 115 млрд грн.

- Увеличение расходов на 96 млрд грн.

- Дефицит увеличивается в 4 раза.

- Покрытие разрыва планируется за счёт внутренних займов (124 млрд) и внешних (131 млрд).

- Полностью ликвидируются программы развития образования, регионального развития, поддержки сельского хозяйства!!!

- Дорожные работы уменьшаются на 8 млрд ( строительства дорог уже не будет).

- Полная ликвидация финансирования кино, книги, культуры!!!

Тут я сделаю вставку, во время Второй Мировой войны английский министр обороны предложил Черчиллю расходы на культуру перенаправить на армию, на что великий Черчиль ответил- а за что мы тогда будем воевать. К сожалению, наших правителей с Черчиллем сравнивать не приходится.



Продолжу.

- Уменьшаются расходы на спорт и людей с инвалидностью!

- Сокращение субсидий на 8 млрд и уничтожение финансирования Украинского культурного фонда!

Особое ваше внимание: ликвидируется финансирование местных выборов 2020. То есть их может и не быть.

Может при падении рейтингов, под шумок коронавируса, сегодняшние руководители решили не позориться на выборах.

Я конечно очень извиняюсь, а как насчёт сократить расходы на:

- офис Президента;

- Кабмин;

- Верховную Раду;

- офис Генпрокурора, ГБР, МВД, НАБУ и другие гос органы, которые всё равно не блещут эффективностью.

Забыли ликвидировать позорные наблюдательные советы, в которых всякие уроды лещенки получают по 300 тыс в месяц.

А это миллиарды!!!

Начните с себя, неуважаемые небожители! Пусть вас маршрутка по кабинетам развозит! Продайте мерседесы!



Вы уничтожаете страну и украинский народ. Вы страшнее любого коронавируса. Просто уйдите в отставку. Предыдущее было правительство дебило-профанов. А это правительство- похоронная команда.

Уходите!!!

Юрий Атаманюк, экономический эксперт