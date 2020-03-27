Ознайомився з проектом нової версії карантинного бюджету від 2 тимчасового Уряду Зеленського. Точніше проаналізував , що зміг, з огляду на ту інформацію, яку отримав від депутатів, працівників Міністерств та журналістів. Парадокс в тому, що й 2 тимчасовий, як і 1 тимчасовий Уряд не має звички заздалегідь оприлюднювати проекти своїх документів!



Але по суті.

Загальний висновок: високопосадовці вирішили забрати кошти у тих, кого не жалко й хто й на далі готовий мужньо терпіти цю владу. За підрахунками експертів урядова версія бюджету передбачає зменшення фінансування культури - на 41%, спорту (без олімпіада та Параолімпіади) - на 43%, освіти - на 5%. Натомість, МВС - на 0%, Державне управління справ при Президентові - 2%, Верховна Рада й Генпрокуратура - 2%...



Серед потерпілих від Урядової ініціативи більшість вузівських дослідницьких проектів, в тому числі з іноземним співфінансуванням, низка програм на підтримку фермерів, бібліотечна галузь, масовий спорт тощо.



Ця сумна й трагікомічна історія знову повертає нас до «Весілля у Малинівці», де Попандопуло закладав основи бюджетної політики української влади. І не здивуємося, якщо висопосадовці з офісу Президента, сотень урядових, суддівських і праохоронних структур в кінці кінців запитають:"а ми там випадково не обдiлили"?!

Микола Томенко, політик, лідер партії "Рідна країна"