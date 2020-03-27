Так, сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підвердився на у трьох поліцейських та одного курсанта.

В тому числі діагноз Covid-19 сьогодні встановлений, заступнику Голови Національної поліції України – начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Його стан здоров'я є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.

Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та знаходяться на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували.

Антон Геращенко, заступник голови МВС