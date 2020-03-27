Так, сьогодні позитивний діагноз на коронавірус підвердився на у трьох поліцейських та одного курсанта.
В тому числі діагноз Covid-19 сьогодні встановлений, заступнику Голови Національної поліції України – начальника поліції Києва Андрія Крищенка.
Його стан здоров'я є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.
Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання та знаходяться на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Без масок и проверок: безумие творится на украинской границе, вот-вот начнется штурм, кадры
Досрочная отмена карантина в Украине: Кабмин назвал главное условие, «если это произойдет...»
"Дорогие папуасы": Елена Зеленская обратилась к украинцам и нарвалась на скандал
Супруга Ломаченко восхитила шикарними формами, фото: как выглядит муза украинца
Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували.
Антон Геращенко, заступник голови МВС