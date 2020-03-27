Ватна генпрокурор Венедиктова усунула від справ Майдану і Катерини Гандзюк Віктора Трепака

Бойовий генерал, був на фронті. За 5 місяців роботи серйозно зрушив розслідування вбивства Гандзюк, були перспективи розслідування розстрілів Небесної сотні. За моєю інформацією, сама Венедиктова відкрито пропонувала Трепаку написати заяву і піти. Його звільнення — це мінус один з небагатьох патріотів і спеціалістів у команді влади.



З перших днів у «оновленій» прокуратурі — ватний треш і злив справ Майдану, про це вони заявляють прямо. На догоду Єрмаку, Портнову і Лукаш, на догоду Російській Федерації та їхньому реваншу в Україні. Зеленський перестав соромитись і впроваджує свій курс на східного сусіда з усіх боків.

Андрій Білецький, лідер партії «Національний Корпус»



