Владці та політики повинні не словами, а грошима допомогти народу: корисні поради від "Рідної країни".

Нашу пораду і вимогу до парламентських партій відмовитися від бюджетних коштів на користь охорони здоров'я після фракції «Слуга народу» підтримав і Голова Верховної Ради.

Це дуже добре!

Чекаємо також на підтримку нашої пропозиції від Медведчука, Порошенка, Тимошенко і Вакарчука, щоб всі 283 мільйони 530.9 тисяч бюджетних гривень невідкладно пішли не на їхню партійну рекламу, а не боротьбу з коронавірусом!

Щодо другої нашої поради - про відмову від другої депутатської зарплати (тобто коштів на депутатську діяльність, якої нині не має), то Разумков тут схитрив:

мовляв змусити не можу, а просто звертаюся до депутатів з проханням відмовитися.

Це рекомендація в нікуди, тому пропоную внести та розглянути Постанову ВР на позачерговому засідання 30 березня з такою назвою: «Про заходи щодо упорядкування окремих видатків Державного бюджету України», в якій передбачити обов‘язковість переведення коштів з статті видатків на так звану другу депутатську зарплату до стабілізаційного фонду бюджету (за 10 місяців - це біля 150 мільйонів грн.) Окрім того, пропоную передбачити в даній Постанові наступну тимчасову норму, яка діятиме до кінця 2020 року:

- запровадити зменшення вдвічі розміру заробітної плати Президента України, Прем‘єр-Міністра України, Голови Верховної Ради України, віце-прем‘єр-міністрів, міністрів, народних депутатів України, керівного складу РНБО, офісу Президента України, Державного управління справами, Апарату Верховної Ради, Секретаріату Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади,голів обласних, Київської міської держадміністрації, працівників Національного банку, відповідних державних установ та організацій, а також посадових окладів керівників та заступників керівників судів, органів прокуратури, інших правоохоронних органів, в тому числі зі спеціальним статусом із 30 березня 2020 року до 1 січня 2021 року.

Це, між іншим, текст реально діючої Постанови ВР, де я один із співавторів, ухваленої ВР в період фінансової кризи, яка діяла з 3 березня 2009 року до 1 січня 2010 року. Наголошую на цьому ще й тому, щоб не було аргументів - коли ви були депутатами, то не скорочували видатків на утримання влади!

Але напевно варто додати до цього переліку ще й Наглядові Ради, державні компанії та всю систему місцевого самоврядування від очільників ОТГ до Міських голів та їх аапаратів, які в останні роки, щомісячно, шокують простий народ своїми неадекватними зарплатами та преміями!

І не дякуйте!

Микола Томенко, політик, лідер партії "Рідна країна"