Весь мир облетели фото с украинско-польской границы, где толпы граждан Украины пешком возвращались домой

Пришел и мой черед вставить свои пять копеек.



Эти люди, которых из страны некогда погнала бедность, ответственность перед семьями, отсутствие работы и перспектив были вынуждены пешком добираться к границе из-за того, что их конституционное право на беспрепятственный возврат в любое время в страну чуть не было нарушено одним единственным человеком - президентом Украины Владимиром Зеленским.



Уже абсолютно не имеет значения, насколько это была ошибка коммуникации, ведь 26 марта Зеленский настолько напугал своим обращением 22,5 тыс. украинцев, что фактически вынудил их броситься к границе. Пешком. Каждый из них пережил кромешный ад (Зеленский заявил, что границы закроют для пересечения, хотя в итоге ее по-прежнему можно пересечь машиной или пешком).



Как человек, который 5 лет пересекал эту самую границу взад-вперед во всех возможных вариациях (пешком, машиной, автобусом и самолетом), могу ответственно заявить, что даже в самые лучшие времена - польско-украинская граница всегда была десятым кругом ада. Что происходило вчера - даже трудно себе представить.



Их не только напугали, но и подвергли опасности, а вместе с ними под угрозой оказались и те, кто живут в Украине. Львиная доля этих людей теперь с огромной вероятностью заражены COVID-19. А изолировать их, естественно, никто не собирается (появляется вопрос, что это за попытки посоревноваться с самими собой и принять решение тупее, чем закрытие границы?).



К вчерашней ситуации на границе привело именно киношное, непродуманное и безответственное поведение нынешней власти.



За почти год у руля команда Зеленского так и не поняла одной простой по своей сути вещи: жизнь - это не кино. Тут не бывает чудес - это раз, и тут нельзя пренебрегать логикой - это два (хотя, даже в хорошем кино логикой пренебрегать не принято).



И за это непонимание обязательно придется заплатить. Если вы все же планировали задержаться на два срока, то увы, этому, вероятно, не бывать. А сейчас вам и вовсе впору задуматься о том, досидите ли вы до конца этой каденции? Ведь впереди вас ждёт кризис из-за карантина, а с ним придут и миллионы голодных ртов.



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