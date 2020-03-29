Час назад в офисе президента было землетрясение.

Зеленский рвал из-за информации по делишкам Андрея Ермака, на брата которого накануне нардеп Гео Лерос слил компромат-видео, на которых брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности за бабло, пишет с в своем телеграм-канале журналист Юрий Романенко.

Зеленский пришел в бешенство и потребовал объяснений. Ермак оправдывался, что это все провокация и обещал, что расследование силовиков покажет, что он чист. То есть он на полном серьезе думает, что бумажка из ДБР или СБУ поможет отмыться от этого скандала:)) При этом похоже, что скандал имеет все шансы стать сериалом. И через несколько дней Ермак станет токсичным настолько, что Зеленского будет проще и правильнее слить его, чем цепляться за призрачные надежды, что Ермак ему даст мир с Россией.

Во-первых, тема ОРДЛО стала второстепенной на фоне коронавируса.

Во-вторых, Ермак уже вызывает такое отторжение у активной части патриотического лагеря, что дальнейшее продвижение линии на примирение с ОРДЛО на фоне коллапсирующей системы здравоохранения и экономики из-за вируса и мирового кризиса, приведет Зеленского на политическое кладбище в таком же турборежиме, как он и пришел в политику.

Зеленский больше не может делать вид, что он в танке. Или он будет адекватно действовать, или будут действовать люди, которых утомила имитация государства и государственной политики